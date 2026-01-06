Unto Vello presentará en la Sala Capitol su primer disco, 'Inmaterial'
El dúo de música tradicional estrenará su debut discográfico el 22 de marzo en Santiago de Compostela
Unto Vello presentará en directo su primer trabajo discográfico, 'Inmaterial', el domingo 22 de marzo, a las 20.00 horas, en la Sala Capitol de Santiago de Compostela.
La presentación contará con la participación de diversas colaboraciones, que se darán a conocer próximamente, en una velada que aspira a recuperar el espíritu de las reuniones de toda la vida, poniendo el acento en la dimensión comunitaria de la música tradicional.
Un debut nacido de la investigación
La grabación y edición del primer disco de Unto Vello ha contado con la producción de Hevi, de Laboratorio Soyuz. Inmaterial recopila los cantares recogidos por todo el país durante el primer año de trayectoria del dúo, fruto de un intenso trabajo de investigación, documentación y reinterpretación de la música tradicional gallega.
Las entradas para el concierto ya están disponibles a través de la página web de la Sala Capitol, con un precio general de 12 euros más gastos de gestión.
Unto Vello
El dúo construye su repertorio a partir de piezas de música tradicional gallega recogidas por sus integrantes, Bieito Pereira y Xabi Gómez, a las que aplican arreglos propios con instrumentación tradicional y voz. En su primer año de trayectoria, el dúo ya ha pasado por escenarios como la Foliada da Fonsagrada o el Ponte Farruca, además de lograr una nominación como finalista en los Premios Martín Códax da Música en la categoría de Música Tradicional.