Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Santiago de Compostela

Unto Vello presentará en la Sala Capitol su primer disco, 'Inmaterial'

El dúo de música tradicional estrenará su debut discográfico el 22 de marzo en Santiago de Compostela

Eladio Lois
Eladio Lois
06/01/2026 08:32
Bieito Pereira y Xabi Gómez, integrantes de Unto Vello
Bieito Pereira y Xabi Gómez, integrantes de Unto Vello
Unto Vello
0620_obradoiro_redideal_251121_tamara
0620_resonac_redideal_251125_tamara
0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
620_dans_relojeros_redideal_251215_cristina
0620_liceo_redideal_251121_tamara
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_fundacion_vs_251121_tamara
0620_matraz_redideal_251121_carlos

Unto Vello presentará en directo su primer trabajo discográfico, 'Inmaterial', el domingo 22 de marzo, a las 20.00 horas, en la Sala Capitol de Santiago de Compostela. 

La presentación contará con la participación de diversas colaboraciones, que se darán a conocer próximamente, en una velada que aspira a recuperar el espíritu de las reuniones de toda la vida, poniendo el acento en la dimensión comunitaria de la música tradicional.

Un debut nacido de la investigación

La grabación y edición del primer disco de Unto Vello ha contado con la producción de Hevi, de Laboratorio Soyuz. Inmaterial recopila los cantares recogidos por todo el país durante el primer año de trayectoria del dúo, fruto de un intenso trabajo de investigación, documentación y reinterpretación de la música tradicional gallega.

Las entradas para el concierto ya están disponibles a través de la página web de la Sala Capitol, con un precio general de 12 euros más gastos de gestión.

Unto Vello 

El dúo construye su repertorio a partir de piezas de música tradicional gallega recogidas por sus integrantes, Bieito Pereira y Xabi Gómez, a las que aplican arreglos propios con instrumentación tradicional y voz. En su primer año de trayectoria, el dúo ya ha pasado por escenarios como la Foliada da Fonsagrada o el Ponte Farruca, además de lograr una nominación como finalista en los Premios Martín Códax da Música en la categoría de Música Tradicional.

0620_danza_10_redideal_251121_tamara
0620_hitos_redideal_251121_tamara
0620_mampaplus_redideal_251121_cristina
0620_mayores_redideal_251121_tamara
0620_opticalia_redideal_251121_veronica
0620_sergio_ruiz_redideal_251212_carlos
0620_talleres_hercules_redideal_251121_veronica
0620_tinytown_redideal_251121_veronica
0620_bico_redideal_251125_tamara
0620_buceo_galicia_redideal_251121_cristina
0620_casa_marabina_redideal_251121_carlos

Te puede interesar

Albergue de Neda

El albergue de Neda supera los 3.000 peregrinos por tercer año consecutivo impulsado por el auge del Camino Inglés
Agencias
Uno de los hallazgos, en O Covelo

Un estudio de la USC localiza más de una decena lagares de prensado de cera de abejas en el noroeste peninsular
Eladio González Lois
belén de San Fiz de Solovio

O belén de San Fiz de Solovio supera as 30.000 visitas e marca un récord este Nadal
Redacción
juzgado primera instancia santiago

CSIF denuncia carencias de medios y coordinación en la Sección de Violencia sobre la Mujer de Santiago
Agencias