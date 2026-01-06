El origen histórico de la palabra 'picheleiro': artesanos, leyendas y orgullo compostelano

La Alameda de Santiago, llena de cerdos entre 1924 y 1926 Ruth Matilda Anderson

Santiago de Compostela cuenta con un gentilicio popular que no aparece en los documentos oficiales, pero que forma parte del ADN de la ciudad: picheleiro. Así se conoce, desde hace siglos, a las personas nacidas o residentes en la capital gallega. El término no es casual ni reciente. Su origen se hunde en la Santiago medieval, en una ciudad marcada por los oficios artesanos y por una intensa vida económica ligada a la peregrinación.

Aunque hoy se utiliza con naturalidad e incluso con orgullo, picheleiro nació en un contexto muy concreto, ligado a un objeto cotidiano y a un gremio que dejó huella en la historia urbana compostelana.

Un objeto cotidiano convertido en identidad

La palabra picheleiro procede de pichel, el nombre que recibe en gallego una jarra de estaño, normalmente con tapa y asa, utilizada durante siglos para servir y beber vino o agua. El término pichel tiene su origen en el occitano medieval y aparece documentado ya en textos del siglo XIII, lo que da cuenta de su antigüedad y de su extensión en el noroeste peninsular.

A partir de ese sustantivo surgió picheleiro, que en origen designaba al artesano que fabricaba o vendía picheles, es decir, al trabajador del estaño especializado en este tipo de recipientes. No era un oficio menor en la época: el estaño, aunque menos noble que la plata, era un material muy demandado por su resistencia, su bajo coste y su uso cotidiano.

Santiago, ciudad de estañeros

Durante la Edad Media y la Edad Moderna, Santiago de Compostela fue un centro destacado de producción de objetos de estaño. La ciudad, alimentada por el constante flujo de peregrinos, necesitaba vajillas, jarras, recipientes y utensilios de uso diario, lo que favoreció la implantación de talleres artesanos.

Los picheleiros compostelanos no fabricaban únicamente jarras: producían platos, fuentes, tazas, cálices, lámparas y otros objetos domésticos y litúrgicos. Parte del estaño procedía de yacimientos gallegos, y otra parte llegaba por vías comerciales desde otros puntos de la península y del norte de Europa, lo que da una idea del peso económico del gremio.

Ese pasado artesanal sigue inscrito en la propia ciudad. Calles como la Caldeirería, plazas como Praterías o la Acibechería recuerdan todavía hoy la importancia de los oficios en la configuración urbana de Santiago. En ese contexto, picheleiro pasó de nombrar a un trabajador concreto a identificar a quienes vivían en la ciudad donde ese oficio era especialmente visible.

De apodo externo a nombre colectivo

Todo apunta a que picheleiro empezó siendo un apodo puesto desde fuera, posiblemente con un matiz irónico o despectivo. Frente a ciudades que presumían de orfebrería en plata u oro, Santiago era vista como la ciudad del estaño, un metal más humilde. Llamar picheleiros a sus habitantes subrayaba esa diferencia y funcionaba como una forma de rivalidad entre núcleos urbanos.

Carro de bueyes en Compostela (1917) Georges Chevalier

Con el paso del tiempo, el término dejó de aplicarse únicamente a los artesanos y se extendió al conjunto de la población compostelana. La ciudad era conocida como la ciudad de los picheleiros, y sus habitantes, por extensión, recibieron ese nombre.

Existe también una interpretación popular que asocia el término al hábito de beber vino en picheles, reforzando una imagen caricaturesca del compostelano como bebedor habitual. Sin embargo, esta explicación no cuenta con respaldo histórico sólido y se considera más bien una derivación folclórica posterior.

¿Picheleiro o picholeiro? En el habla coloquial es frecuente escuchar la variante picholeiro, con “o”, aunque desde el punto de vista lingüístico y académico la forma correcta es picheleiro. La explicación que vincula picholeiro con los caños de las fuentes públicas de Santiago carece de base documental y no está recogida por la normativa oficial del gallego.

Un término resignificado

Lo que en su origen pudo tener una carga despectiva ha acabado convertido en un símbolo identitario. Hoy, picheleiro se usa de manera coloquial y afectuosa, sin connotaciones negativas, y forma parte del imaginario local compostelano.

Aunque el oficio que dio nombre al término ha desaparecido, el recuerdo permanece. En mercados, tiendas de artesanía y espacios culturales todavía se pueden encontrar picheles como objeto simbólico, recordatorio de una época en la que el estaño definía parte del pulso económico de la ciudad.

Así, picheleiro no es solo un apodo: es la huella lingüística de un pasado artesanal que explica, mejor que muchos documentos oficiales, cómo Santiago fue construyendo su identidad a lo largo de los siglos.