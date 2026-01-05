Una asociación bolivariana convoca una protesta en la Alameda de Santiago contra la “agresión yanqui” a Venezuela

La Alameda de Santiago de Compostela será escenario el próximo sábado 10 de enero, a partir de las 12.00 horas, de una manifestación convocada por la Asociación Galego-bolivariana Hugo Chávez (Agabo) contra lo que la entidad define como la “agresión yanqui” contra Venezuela. En el acto también se reivindicará la paz y la soberanía de los pueblos, según ha trasladado la organización promotora.

La movilización ha sido difundida en la red social X por el BNG, que se ha sumado al llamamiento a la protesta previsto en el centro de la capital gallega.

Contexto de la protesta

Según sostiene Agabo, la convocatoria llega tras el ataque llevado a cabo por Estados Unidos contra distintos puntos de Venezuela, una actuación que, siempre de acuerdo con la versión de la asociación, habría concluido con la captura del presidente venezolano, Nicolás Maduro. Estas afirmaciones forman parte del argumento expuesto por la entidad convocante para justificar la movilización.

Por otro lado, el pasado sábado, la asociación bolivariana ya promovió una protesta con el mismo motivo en Vigo, a la que, según estimaciones de la propia organización, acudieron alrededor de 400 personas. Aquella movilización contó con el respaldo del BNG, así como de las organizaciones CIG, CUT, Mar de Lumes, Movemento Arrendista, PCG, PCRG, Podemos Galicia y UPG.