Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Santiago de Compostela

Una asociación bolivariana convoca una protesta en la Alameda de Santiago contra la “agresión yanqui” a Venezuela

La concentración está prevista para las 12.00 horas y ha sido difundida por el BNG en redes sociales

Redacción
05/01/2026 12:31
Manifestación por Venezuela en Santiago (14)
0620_fundacion_vs_251121_tamara
0620_matraz_redideal_251121_carlos
0620_obradoiro_redideal_251121_tamara
0620_resonac_redideal_251125_tamara
0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
620_dans_relojeros_redideal_251215_cristina
0620_liceo_redideal_251121_tamara
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_arte_floral_calo_251121_carlos

La Alameda de Santiago de Compostela será escenario el próximo sábado 10 de enero, a partir de las 12.00 horas, de una manifestación convocada por la Asociación Galego-bolivariana Hugo Chávez (Agabo) contra lo que la entidad define como la “agresión yanqui” contra Venezuela. En el acto también se reivindicará la paz y la soberanía de los pueblos, según ha trasladado la organización promotora.

La movilización ha sido difundida en la red social X por el BNG, que se ha sumado al llamamiento a la protesta previsto en el centro de la capital gallega.

Contexto de la protesta

Según sostiene Agabo, la convocatoria llega tras el ataque llevado a cabo por Estados Unidos contra distintos puntos de Venezuela, una actuación que, siempre de acuerdo con la versión de la asociación, habría concluido con la captura del presidente venezolano, Nicolás Maduro. Estas afirmaciones forman parte del argumento expuesto por la entidad convocante para justificar la movilización. 

Una pelea entre "dos grupos de ideología diferente" en Santiago moviliza a la Policía Nacional

Más información

Por otro lado, el pasado sábado, la asociación bolivariana ya promovió una protesta con el mismo motivo en Vigo, a la que, según estimaciones de la propia organización, acudieron alrededor de 400 personas. Aquella movilización contó con el respaldo del BNG, así como de las organizaciones CIG, CUT, Mar de Lumes, Movemento Arrendista, PCG, PCRG, Podemos Galicia y UPG.

0620_buceo_galicia_redideal_251121_cristina
0620_casa_marabina_redideal_251121_carlos
0620_danza_10_redideal_251121_tamara
0620_hitos_redideal_251121_tamara
0620_mampaplus_redideal_251121_cristina
0620_mayores_redideal_251121_tamara
0620_opticalia_redideal_251121_veronica
0620_sergio_ruiz_redideal_251212_carlos
0620_talleres_hercules_redideal_251121_veronica
0620_tinytown_redideal_251121_veronica
0620_bico_redideal_251125_tamara

Te puede interesar

Turistas en la plaza de Cervantes, en el casco histórico de Compostela

Semana invernal en Santiago: frío, nubes y lluvias a partir del martes
Eladio González Lois
Los Reyes Magos junto a sus pajes reales, posan a su llegada al Aeropuerto de Santiago-Rosalía de Castro tras aterrizar en un vuelo especial procedente de Oriente.

Los Reyes Magos aterrizan en Santiago para iniciar la noche más esperada del año
Eladio González Lois
ADOS ofrece un dulce incentivo a quien quiera solidarizarse

Roscón de Reyes para quienes donen sangre esta semana en Santiago y Ames
Eladio González Lois
La acción desarrollada en Santiago forma parte de un dispositivo más amplio en el conjunto de la diócesis, que ha permitido llegar a 1.336 menores de 637 familias en A Coruña, Santiago y Pontevedra

La campaña de Reyes de Cáritas permite que 350 niños de Santiago reciban juguetes pese a la vulnerabilidad de sus familias
Eladio González Lois