Sumar invita a Óscar Puente a recorrer la AP-9 y pagar los peajes “como cualquier gallego”

El ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente

Movemento Sumar Galicia ha remitido una carta al ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, en la que lo invita a recorrer la autopista AP-9 de Ferrol a Tui pagando personalmente los peajes, con el objetivo de que conozca de primera mano el coste económico que soporta la ciudadanía gallega por el uso de esta infraestructura estratégica.

La misiva, fechada el 5 de enero de 2026, parte de Movemento Sumar Galicia y plantea el recorrido como un gesto simbólico para evidenciar que, multiplicado por los desplazamientos habituales, el precio de la AP-9 supone una carga mensual relevante para miles de personas que la utilizan para trabajar, estudiar, acudir a servicios sanitarios o cuidar a familiares.

Un recorrido con paradas y reivindicaciones

La propuesta incluye un itinerario completo con distintas paradas en las principales ciudades del eje atlántico, en las que representantes de Sumar y colectivos locales trasladarían al ministro demandas concretas en materia de infraestructuras y movilidad. El trayecto arrancaría en Ferrol y continuaría por A Coruña, Betanzos, Santiago de Compostela, Pontevedra, Vigo y Tui, con un coste total de 33,20 euros solo de ida, sin descuentos ni combustible.

Entre las reclamaciones figuran la necesidad de impulsar vivienda pública en A Coruña, ejecutar el bypass de Betanzos, mejorar las frecuencias ferroviarias del Eixo Atlántico y la conexión con Lugo en Santiago, completar el paseo peatonal y ciclista entre Pontevedra y Marín, revisar proyectos viarios que afectan a Bembrive y avanzar en la ampliación del Eixo Atlántico hasta Portugal, además de concretar plazos para la reforma de la N-120 en Ponteareas.

Nacionalización y gestión pública

En la carta, Sumar Galicia recuerda que, aunque atribuye al Partido Popular la responsabilidad histórica de la situación actual —incluida la prórroga de la concesión hasta 2048—, la competencia sobre la AP-9 recae en la actualidad en el Ministerio, por lo que considera que corresponde al Gobierno central impulsar una iniciativa política para su recuperación para lo público.

La organización se muestra convencida de que, tras experimentar el recorrido en primera persona, el ministro respaldaría la nacionalización de la autopista y la posterior transferencia de su gestión a Galicia, para que responda al interés general y no a criterios concesionales.

Movemento Sumar Galicia cierra la misiva ofreciéndose a concretar fecha y detalles del recorrido y expresando su deseo de contar con la presencia del ministro en esta iniciativa simbólica pero de alto contenido político y social.