Semana invernal en Santiago: frío, nubes y lluvias a partir del martes

Turistas en la plaza de Cervantes, en el casco histórico de Compostela Eladio Lois

El tiempo en Santiago de Compostela estará marcado este lunes por un ambiente claramente invernal, con temperaturas bajas y cielos parcialmente nubosos, antes de un cambio progresivo hacia jornadas más húmedas en los próximos días. Así lo indica la previsión de MeteoGalicia, que apunta a una semana típica del mes de enero en la capital gallega.

El tiempo, por días

Para hoy lunes, se espera una jornada estable, con intervalos de nubes y claros y ausencia de precipitaciones significativas. Las temperaturas se moverán en valores fríos, con mínimas próximas a los 2-3 grados y máximas que apenas superarán los 9-10 grados, especialmente en las horas centrales del día. A primera hora y al anochecer no se descartan sensaciones térmicas más bajas por la elevada humedad.

Los Reyes Magos aterrizan en Santiago para iniciar la noche más esperada del año Más información

Según MeteoGalicia, a partir de mañana martes aumentará la nubosidad, con la llegada de un frente que dejará precipitaciones débiles y dispersas en Santiago y su entorno. Las lluvias serán más probables a lo largo de la jornada, aunque sin carácter intenso. Las temperaturas se mantendrán en valores similares a los del lunes, con ligero ascenso de las mínimas.

De cara al miércoles y jueves, la previsión apunta a cielos cubiertos y lluvias intermitentes, propias de una situación atlántica. Las temperaturas máximas podrían experimentar una ligera subida, situándose en torno a los 11-12 grados, mientras que las mínimas rondarán los 6-7 grados, reduciendo el riesgo de heladas en el casco urbano.