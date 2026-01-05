Semana invernal en Santiago: frío, nubes y lluvias a partir del martes
MeteoGalicia prevé un inicio de semana con aumento de la nubosidad y precipitaciones
El tiempo en Santiago de Compostela estará marcado este lunes por un ambiente claramente invernal, con temperaturas bajas y cielos parcialmente nubosos, antes de un cambio progresivo hacia jornadas más húmedas en los próximos días. Así lo indica la previsión de MeteoGalicia, que apunta a una semana típica del mes de enero en la capital gallega.
El tiempo, por días
Para hoy lunes, se espera una jornada estable, con intervalos de nubes y claros y ausencia de precipitaciones significativas. Las temperaturas se moverán en valores fríos, con mínimas próximas a los 2-3 grados y máximas que apenas superarán los 9-10 grados, especialmente en las horas centrales del día. A primera hora y al anochecer no se descartan sensaciones térmicas más bajas por la elevada humedad.
Según MeteoGalicia, a partir de mañana martes aumentará la nubosidad, con la llegada de un frente que dejará precipitaciones débiles y dispersas en Santiago y su entorno. Las lluvias serán más probables a lo largo de la jornada, aunque sin carácter intenso. Las temperaturas se mantendrán en valores similares a los del lunes, con ligero ascenso de las mínimas.
De cara al miércoles y jueves, la previsión apunta a cielos cubiertos y lluvias intermitentes, propias de una situación atlántica. Las temperaturas máximas podrían experimentar una ligera subida, situándose en torno a los 11-12 grados, mientras que las mínimas rondarán los 6-7 grados, reduciendo el riesgo de heladas en el casco urbano.