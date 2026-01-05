Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Santiago de Compostela

Semana invernal en Santiago: frío, nubes y lluvias a partir del martes

MeteoGalicia prevé un inicio de semana con aumento de la nubosidad y precipitaciones

Eladio Lois
Eladio Lois
05/01/2026 13:04
Turistas en la plaza de Cervantes, en el casco histórico de Compostela
Turistas en la plaza de Cervantes, en el casco histórico de Compostela
Eladio Lois
0620_fundacion_vs_251121_tamara
0620_matraz_redideal_251121_carlos
0620_obradoiro_redideal_251121_tamara
0620_resonac_redideal_251125_tamara
0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
620_dans_relojeros_redideal_251215_cristina
0620_liceo_redideal_251121_tamara
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_arte_floral_calo_251121_carlos

El tiempo en Santiago de Compostela estará marcado este lunes por un ambiente claramente invernal, con temperaturas bajas y cielos parcialmente nubosos, antes de un cambio progresivo hacia jornadas más húmedas en los próximos días. Así lo indica la previsión de MeteoGalicia, que apunta a una semana típica del mes de enero en la capital gallega.

El tiempo, por días

Para hoy lunes, se espera una jornada estable, con intervalos de nubes y claros y ausencia de precipitaciones significativas. Las temperaturas se moverán en valores fríos, con mínimas próximas a los 2-3 grados y máximas que apenas superarán los 9-10 grados, especialmente en las horas centrales del día. A primera hora y al anochecer no se descartan sensaciones térmicas más bajas por la elevada humedad.

Los Reyes Magos junto a sus pajes reales, posan a su llegada al Aeropuerto de Santiago-Rosalía de Castro tras aterrizar en un vuelo especial procedente de Oriente.

Los Reyes Magos aterrizan en Santiago para iniciar la noche más esperada del año

Más información

Según MeteoGalicia, a partir de mañana martes aumentará la nubosidad, con la llegada de un frente que dejará precipitaciones débiles y dispersas en Santiago y su entorno. Las lluvias serán más probables a lo largo de la jornada, aunque sin carácter intenso. Las temperaturas se mantendrán en valores similares a los del lunes, con ligero ascenso de las mínimas.

De cara al miércoles y jueves, la previsión apunta a cielos cubiertos y lluvias intermitentes, propias de una situación atlántica. Las temperaturas máximas podrían experimentar una ligera subida, situándose en torno a los 11-12 grados, mientras que las mínimas rondarán los 6-7 grados, reduciendo el riesgo de heladas en el casco urbano.

0620_buceo_galicia_redideal_251121_cristina
0620_casa_marabina_redideal_251121_carlos
0620_danza_10_redideal_251121_tamara
0620_hitos_redideal_251121_tamara
0620_mampaplus_redideal_251121_cristina
0620_mayores_redideal_251121_tamara
0620_opticalia_redideal_251121_veronica
0620_sergio_ruiz_redideal_251212_carlos
0620_talleres_hercules_redideal_251121_veronica
0620_tinytown_redideal_251121_veronica
0620_bico_redideal_251125_tamara

Te puede interesar

Los Reyes Magos junto a sus pajes reales, posan a su llegada al Aeropuerto de Santiago-Rosalía de Castro tras aterrizar en un vuelo especial procedente de Oriente.

Los Reyes Magos aterrizan en Santiago para iniciar la noche más esperada del año
Eladio González Lois
Manifestación por Venezuela en Santiago (14)

Una asociación bolivariana convoca una protesta en la Alameda de Santiago contra la “agresión yanqui” a Venezuela
Redacción
ADOS ofrece un dulce incentivo a quien quiera solidarizarse

Roscón de Reyes para quienes donen sangre esta semana en Santiago y Ames
Eladio González Lois
La acción desarrollada en Santiago forma parte de un dispositivo más amplio en el conjunto de la diócesis, que ha permitido llegar a 1.336 menores de 637 familias en A Coruña, Santiago y Pontevedra

La campaña de Reyes de Cáritas permite que 350 niños de Santiago reciban juguetes pese a la vulnerabilidad de sus familias
Eladio González Lois