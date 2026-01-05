Santiago lembra a Isaac Díaz Pardo no 14º aniversario do seu falecemento
O Concello rendeulle homenaxe cunha ofrenda floral no cemiterio de Boisaca, encabezada pola alcaldesa Goretti Sanmartín e con presenza institucional, familiar e social
O Concello de Santiago rendeu homenaxe esta mañá ao intelectual e artista Isaac Díaz Pardo no cemiterio de Boisaca cunha ofrenda floral, cando se cumpren 14 anos do seu falecemento, o 5 de xaneiro de 2012.
No acto participaron a alcaldesa de Santiago de Compostela, Goretti Sanmartín Rei, xunto con membros da Corporación municipal, familiares, amizades e representantes institucionais.
Durante o acto, a alcaldesa salientou a fonda vinculación de Isaac Díaz Pardo con Compostela e puxo en valor a súa honestidade e compromiso coa cultura, a memoria e o país. Sanmartín lembrou a súa infancia na cidade e a influencia determinante da perda do seu pai, Camilo Díaz Baliño, que marcou a súa traxectoria vital e o levou a manter unha actitude firme de defensa da liberdade e da creación artística.
A rexedora destacou o legado de Díaz Pardo a través de proxectos como o Laboratorio de Formas, Sargadelos ou Ediciós do Castro, iniciativas concibidas para achegar a arte e o pensamento crítico á sociedade e para sementar conciencia e memoria colectiva.
A alcaldesa sinalou que para Isaac Díaz Pardo Santiago non era só un espazo físico, senón un lugar onde plantar ideas e valores que perduran no tempo, e indicou que a ofrenda floral simboliza o recoñecemento da cidade ao seu exemplo vital e creativo.
Sanmartín lembrou tamén o compromiso de Díaz Pardo coa recuperación da memoria histórica e salientou que este espírito continúa presente no labor municipal a través de iniciativas como 'Compostela é Memoria' e 'As mil marías', orientadas a dignificar ás vítimas do franquismo e a preservar a memoria democrática.
O acto concluíu cunha mensaxe de agradecemento polo legado humano, cultural e ético de Isaac Díaz Pardo, unha figura clave da cultura galega contemporánea e profundamente vencellada a Compostela.