Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Santiago de Compostela

Santiago homenaxea a Valle-Inclán no 90 aniversario do seu falecemento cunha ofrenda floral en Boisaca

Representantes institucionais, familiares e entidades culturais lembran ao escritor e dramaturgo no cemiterio compostelán onde está dende 1936

Redacción
05/01/2026 17:40
O Concello lembra a figura de Valle-Inclán cunha ofrenda floral no 90 aniversario do seu pasamento
Acto institucional de ofrenda floral no cemiterio de Boisaca con motivo do 90 aniversario do falecemento de Ramón María del Valle-Inclán
Concello de Santiago
0620_fundacion_vs_251121_tamara
0620_matraz_redideal_251121_carlos
0620_obradoiro_redideal_251121_tamara
0620_resonac_redideal_251125_tamara
0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
620_dans_relojeros_redideal_251215_cristina
0620_liceo_redideal_251121_tamara
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_arte_floral_calo_251121_carlos

O cemiterio de Boisaca acolleu esta mañá a ofrenda floral en lembranza do escritor e dramaturgo Ramón María del Valle-Inclán, organizada polo Concello de Santiago con motivo do 90 aniversario do seu pasamento, acontecido o 5 de xaneiro de 1936 na capital galega.

No acto participaron representantes do Concello de Santiago, da Xunta de Galicia, do Museo Valle-Inclán, así como dos concellos da Pobra do Caramiñal e de Vilanova de Arousa, ademais de familiares do autor, entidades culturais e membros da Corporación municipal.

Durante a homenaxe, a alcaldesa de Santiago de Compostela, Goretti Sanmartín Rei, destacou a estreita relación de Valle-Inclán coa cidade e o valor da súa obra literaria, subliñando a súa capacidade para combinar espírito crítico, humor e innovación estética. A rexedora sinalou que Compostela foi para o autor un espazo de creación e inspiración, unha cidade que quedou profundamente vencellada á súa traxectoria vital e artística.

Sanmartín lembrou que se cumpren 90 anos do falecemento de Valle-Inclán nun ano especialmente dedicado á memoria, e puxo en valor o compromiso do Concello coa recuperación e dignificación da memoria histórica a través de iniciativas agrupadas baixo as marcas Compostela é Memoria e As mil marías.

Neste sentido, a alcaldesa destacou diferentes actuacións impulsadas polo Concello para preservar a memoria democrática e cultural da cidade, así como para recoñecer figuras senlleiras da historia galega vencelladas a Compostela.

0620_buceo_galicia_redideal_251121_cristina
0620_casa_marabina_redideal_251121_carlos
0620_danza_10_redideal_251121_tamara
0620_hitos_redideal_251121_tamara
0620_mampaplus_redideal_251121_cristina
0620_mayores_redideal_251121_tamara
0620_opticalia_redideal_251121_veronica
0620_sergio_ruiz_redideal_251212_carlos
0620_talleres_hercules_redideal_251121_veronica
0620_tinytown_redideal_251121_veronica
0620_bico_redideal_251125_tamara

Te puede interesar

Bieito Pereira y Xabi Gómez, integrantes de Unto Vello

Unto Vello presentará en la Sala Capitol su primer disco, 'Inmaterial'
Eladio González Lois
La Alameda de Santiago, llena de cerdos entre 1924 y 1926

El origen histórico de la palabra 'picheleiro': artesanos, leyendas y orgullo compostelano
Eladio González Lois
Gaspar lanza caramelos durante el paso de la Cabalgata por la plaza de Galicia

Así fue la Cabalgata de Reyes de Santiago de Compostela
Eladio González Lois
La Real Filharmonía de Galicia

La Real Filharmonía de Galicia celebra el Día de Reyes con La Cenicienta en el Auditorio de Galicia
Eladio González Lois