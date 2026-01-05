Santiago homenaxea a Valle-Inclán no 90 aniversario do seu falecemento cunha ofrenda floral en Boisaca
Representantes institucionais, familiares e entidades culturais lembran ao escritor e dramaturgo no cemiterio compostelán onde está dende 1936
O cemiterio de Boisaca acolleu esta mañá a ofrenda floral en lembranza do escritor e dramaturgo Ramón María del Valle-Inclán, organizada polo Concello de Santiago con motivo do 90 aniversario do seu pasamento, acontecido o 5 de xaneiro de 1936 na capital galega.
No acto participaron representantes do Concello de Santiago, da Xunta de Galicia, do Museo Valle-Inclán, así como dos concellos da Pobra do Caramiñal e de Vilanova de Arousa, ademais de familiares do autor, entidades culturais e membros da Corporación municipal.
Durante a homenaxe, a alcaldesa de Santiago de Compostela, Goretti Sanmartín Rei, destacou a estreita relación de Valle-Inclán coa cidade e o valor da súa obra literaria, subliñando a súa capacidade para combinar espírito crítico, humor e innovación estética. A rexedora sinalou que Compostela foi para o autor un espazo de creación e inspiración, unha cidade que quedou profundamente vencellada á súa traxectoria vital e artística.
Sanmartín lembrou que se cumpren 90 anos do falecemento de Valle-Inclán nun ano especialmente dedicado á memoria, e puxo en valor o compromiso do Concello coa recuperación e dignificación da memoria histórica a través de iniciativas agrupadas baixo as marcas Compostela é Memoria e As mil marías.
Neste sentido, a alcaldesa destacou diferentes actuacións impulsadas polo Concello para preservar a memoria democrática e cultural da cidade, así como para recoñecer figuras senlleiras da historia galega vencelladas a Compostela.