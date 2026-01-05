Roscón de Reyes para quienes donen sangre esta semana en Santiago y Ames

ADOS ofrece un dulce incentivo a quien quiera solidarizarse Cedida

Las próximas fechas de la campaña navideña de donación de sangre llegarán a Santiago de Compostela y su comarca con un incentivo especial: una porción de roscón de Reyes para todas las personas que acudan a donar. La iniciativa, impulsada por Axencia de Doazón de Órganos e Sangue (ADOS), encara su recta final esta semana con el objetivo de reforzar las reservas en un periodo especialmente sensible para los hospitales.

Paradas en Santiago y Ames

En Santiago, las unidades móviles estarán este lunes 5 de enero en el Área Central–Fontiñas, y el miércoles 7 de enero en la Alameda. Además, Bertamiráns (Ames) acogerá una de las paradas este lunes 5 de enero, facilitando la participación de la ciudadanía de la comarca en estas fechas festivas.

Mantener las reservas en Navidad

Desde ADOS recuerdan que cada día se necesitan más de 400 donaciones para garantizar el abastecimiento de componentes sanguíneos en los hospitales gallegos. La Navidad, sumada al aumento de la gripe y otras infecciones respiratorias, dificulta la donación y tensiona las reservas, de ahí el refuerzo de esta semana y el llamamiento a la participación.