Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Santiago de Compostela

Roscón de Reyes para quienes donen sangre esta semana en Santiago y Ames

La campaña 'Doa Sangue. O mellor agasallo' afronta sus últimos días con paradas en Santiago y Bertamiráns para asegurar las reservas en periodo vacacional

Eladio Lois
Eladio Lois
05/01/2026 12:09
ADOS ofrece un dulce incentivo a quien quiera solidarizarse
ADOS ofrece un dulce incentivo a quien quiera solidarizarse
Cedida
0620_fundacion_vs_251121_tamara
0620_matraz_redideal_251121_carlos
0620_obradoiro_redideal_251121_tamara
0620_resonac_redideal_251125_tamara
0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
620_dans_relojeros_redideal_251215_cristina
0620_liceo_redideal_251121_tamara
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_arte_floral_calo_251121_carlos

Las próximas fechas de la campaña navideña de donación de sangre llegarán a Santiago de Compostela y su comarca con un incentivo especial: una porción de roscón de Reyes para todas las personas que acudan a donar. La iniciativa, impulsada por Axencia de Doazón de Órganos e Sangue (ADOS), encara su recta final esta semana con el objetivo de reforzar las reservas en un periodo especialmente sensible para los hospitales.

Paradas en Santiago y Ames

En Santiago, las unidades móviles estarán este lunes 5 de enero en el Área Central–Fontiñas, y el miércoles 7 de enero en la Alameda. Además, Bertamiráns (Ames) acogerá una de las paradas este lunes 5 de enero, facilitando la participación de la ciudadanía de la comarca en estas fechas festivas.

La acción desarrollada en Santiago forma parte de un dispositivo más amplio en el conjunto de la diócesis, que ha permitido llegar a 1.336 menores de 637 familias en A Coruña, Santiago y Pontevedra

La campaña de Reyes de Cáritas permite que 350 niños de Santiago reciban juguetes pese a la vulnerabilidad de sus familias

Más información

Mantener las reservas en Navidad

Desde ADOS recuerdan que cada día se necesitan más de 400 donaciones para garantizar el abastecimiento de componentes sanguíneos en los hospitales gallegos. La Navidad, sumada al aumento de la gripe y otras infecciones respiratorias, dificulta la donación y tensiona las reservas, de ahí el refuerzo de esta semana y el llamamiento a la participación.

0620_buceo_galicia_redideal_251121_cristina
0620_casa_marabina_redideal_251121_carlos
0620_danza_10_redideal_251121_tamara
0620_hitos_redideal_251121_tamara
0620_mampaplus_redideal_251121_cristina
0620_mayores_redideal_251121_tamara
0620_opticalia_redideal_251121_veronica
0620_sergio_ruiz_redideal_251212_carlos
0620_talleres_hercules_redideal_251121_veronica
0620_tinytown_redideal_251121_veronica
0620_bico_redideal_251125_tamara

Te puede interesar

Turistas en la plaza de Cervantes, en el casco histórico de Compostela

Semana invernal en Santiago: frío, nubes y lluvias a partir del martes
Eladio González Lois
Los Reyes Magos junto a sus pajes reales, posan a su llegada al Aeropuerto de Santiago-Rosalía de Castro tras aterrizar en un vuelo especial procedente de Oriente.

Los Reyes Magos aterrizan en Santiago para iniciar la noche más esperada del año
Eladio González Lois
Manifestación por Venezuela en Santiago (14)

Una asociación bolivariana convoca una protesta en la Alameda de Santiago contra la “agresión yanqui” a Venezuela
Redacción
La acción desarrollada en Santiago forma parte de un dispositivo más amplio en el conjunto de la diócesis, que ha permitido llegar a 1.336 menores de 637 familias en A Coruña, Santiago y Pontevedra

La campaña de Reyes de Cáritas permite que 350 niños de Santiago reciban juguetes pese a la vulnerabilidad de sus familias
Eladio González Lois