O Concello de Santiago concede axudas de cooperación a 14 ONGDs para proxectos en África e Latinoamérica
As subvencións, de 400.000 euros, permitirán desenvolver iniciativas vinculadas ao acceso á auga, a soberanía alimentaria, a educación, a igualdade e a defensa dos dereitos humanos en nove países
Un total de 14 ONGDs resultaron beneficiarias na convocatoria de subvencións de cooperación ao desenvolvemento, á que o Concello de Santiago destinou un orzamento de 400.000 euros. As axudas permitirán desenvolver diferentes proxectos relacionados co acceso á auga e o saneamento, a soberanía alimentaria, a mellora da educación ou a igualdade en países como O Salvador, Guatemala, Honduras, Congo ou Guinea Bissau.
A concelleira de Dereitos e Servizos Sociais, María Rozas, deu conta da resolución das axudas, mostrando o compromiso do Concello de Santiago coa defensa dos dereitos humanos. Neste sentido, a tenenta de alcaldesa lembrou que “somos a entidade local de Galicia que destinamos máis fondos a unha convocatoria destas características, desde o convencemento de que debemos contribuir á erradicación da pobreza, a igualdade de xénero, a sostibilidade ambiental e a defensa dos dereitos humanos en todo o mundo”.
Dos 14 proxectos subvencionados, tres desenvolveránse en países africanos (Congo, Burkina Faso e Guinea Bissau), e os demais en Latinoamérica. Serán, en concreto, catro actuacións no Salvador, tres en Guatemala, e as catro restantes en Honduras, Nicaragua, Cuba e República Dominicana.
Así, entre as ONGDs beneficiarias na convocatoria de subvencións de cooperación ao desenvolvemento figuran, con achegas de 40.000 euros cada unha, Arquitectura sen Fronteiras, que desenvolverá un proxecto para a mellora do acceso á auga e o saneamento en Guatemala; Solidariedade Internacional Galicia, cunha acción relacionada coa soberanía alimentaria nas comunidades indíxenas Mam, tamén en Guatemala; e a Fundación Humanitaria Rotarios Españoles, que traballará na mellora do acceso ao saneamento en Honduras. .
Tamén recibirán cadansúa axuda de 40.000 euros tres proxectos destinados a mulleres campesiñas: un a cargo da Asamblea de Cooperación pola Paz no Salvador, outro impulsado por Movimiento por la Paz, el Desarme y la Libertad en Nicaragua, e un terceiro da ONGD Solidaridad, Educación, Desarrollo, tamén no Salvador. Mentres Manos Unidas obtivo a subvención para un proxecto relacionado coa defensa dos dereitos humanos e a xustiza ambiental no Salvador.
Tamén obtiveron a subvención dous proxectos relacionados coa mellora do acceso e a calidade educativa, un deles impulsado por Cooperación Internacional en Guatemala,que recibirá 37.000 euros; e outro a cargo da Asociación Promoción y Desarrollo, Proyde, en Burkina Faso, cunha achega de 35.000 euros. A Asociación Miradas al Mundo desenvolverá unha iniciativa para mellorar o acceso á auga en Guinea Bissau cunha axuda dalgo máis de 17.000 euros, a mesma cantidade que recibirá Solidaridad para el Desarrollo y la Paz, Sodepaz, para un proxecto que se desenvolverá en Cuba para mellorar a vida de crianzas e mocidade que precisa de respiración asistida.
A lista de ONGDs beneficiarias da convocatoria de subvencións de cooperación complétase coa Asociación Galega de Comunicación para o Cambio Social, AGARESO, cun proxecto de prevención da violencia sexual, as unións temperás e os embarazos adolescentes entre mulleres dominicanas; Médicos Mundi Norte, para unha actuación no Salvador relacionada coa soberanía alimentaria e dirixida fundamentalmente a mulleres; e Rescate Internacional que recibirá a subvención para un proxecto de mellora da educación de adolescentes afectados por conflitos no Congo.