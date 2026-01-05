Los Reyes Magos aterrizan en Santiago para iniciar la noche más esperada del año
Sus Majestades fueron recibidas en la terminal por la alcaldesa y el director del aeropuerto antes de atender a niños y mayores
Los Reyes Magos aterrizaron este lunes 5 de enero en el Aeropuerto de Santiago-Rosalía de Castro, donde dieron inicio a su agenda previa a la noche de Reyes con una llegada cargada de expectación e ilusión. Melchor, Gaspar y Baltasar, acompañados por sus pajes reales, llegaron a la capital gallega en un vuelo especial de Vueling procedente de Oriente.
A su llegada, Sus Majestades fueron recibidas por el director del aeropuerto, Marcos Díaz, y por la alcaldesa de Santiago, Goretti Sanmartín, quienes les dieron la bienvenida en nombre de la ciudad. Tras el acto protocolario, los Reyes Magos se trasladaron al Espacio Cultural de la terminal, donde atendieron las peticiones de niños y mayores que se acercaron hasta el aeropuerto para saludarlos.