La Real Filharmonía de Galicia celebra el Día de Reyes con La Cenicienta en el Auditorio de Galicia

La Real Filharmonía de Galicia protagoniza este Día de Reyes un concierto especial en el Auditorio de Galicia con una selección de La Cenicienta, una de las obras más populares del compositor ruso Sergei Prokófiev. La propuesta está pensada como un espectáculo musical y teatral de carácter familiar, ideal para disfrutar en compañía y especialmente recomendado para los más pequeños.

Bajo la dirección de Baldur Brönnimann, el concierto incorpora una dramaturgia original de Lorena Conde, que acerca el conocido cuento al público actual a través de una puesta en escena ágil y creativa. En el apartado interpretativo participan las actrices Belén Constenla y Lidia Veiga, que contribuyen a dar vida a la narración.

Una historia luminosa nacida en tiempos difíciles

La Cenicienta se estrenó en 1945 y es una de las obras más luminosas de Prokófiev, compuesta en un contexto histórico marcado por la dureza de la posguerra. A través de su música, el compositor relata el amor soñado entre Cenicienta y el Príncipe, desde el primer encuentro hasta el desenlace feliz, pasando por dificultades, pruebas y momentos de gran carga emocional.

El programa permite descubrir también la figura de Prokófiev, niño prodigio del piano y uno de los grandes nombres de la música europea del siglo XX, autor de títulos tan conocidos como Pedro y el lobo o El amor de las tres naranjas, y protagonista de una vida marcada por episodios tan intensos como noveleros.