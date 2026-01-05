La Catedral de Santiago instala el conjunto escultórico Epifanía como inicio del camino hacia el Año Jubilar 2027

Presentación del conjunto escultórico 'Epifanía' en la Catedral de Santiago, en el marco de los actos preparatorios del Año Santo 2027. Archidiócesis Compostela

Apenas unos días antes de la celebración de la solemnidad de la Epifanía, en la catedral se ha instalado un conjunto escultórico que recupera en la basílica una iconografía que estuvo presente de modo destacado una vez se concluye el gran proyecto mateano: en el trascoro, y en continuidad con el discurso del Pórtico de la Gloria, una representación de la adoración de los Sabios de oriente al Niño Dios centraba el espíritu de los fieles y peregrinos en un misterio que había comenzado en Belén, que culminó en Jerusalén, pero que estaba destinado a ser manifestado (epifanía) a toda la humanidad.

El encargado de presentar este conjunto escultórico, "Epifanía", fue monseñor Francisco Prieto, que lo hizo acompañado por miembros de la Comisión del Año Santo y del Cabildo.

Esta pieza realizada en bronce y cerámica, elaborada por el escultor compostelano Óscar Aldonza, se convierte en el hito que anuncia y señala el inicio de la preparación para la mejor celebración y vivencia del Año Jubilar 2027.

El conjunto escultórico, con piezas de tamaño natural, tiene como imagen central a la Virgen con el Niño. La pieza se instalará en el lugar que ahora muestra la huella de un relleno de sillares y mampuesto en la portada de la antigua Sala Capitular.