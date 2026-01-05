Mi cuenta

Diario de Ferrol

Santiago de Compostela

La Cabalgata de Reyes mantiene su recorrido en Santiago pese a la lluvia intermitente

El Concello confirma que el desfile se celebrará con normalidad

Eladio Lois
Eladio Lois
05/01/2026 16:54
Fotografía de archivo de los Reyes Magos en Santiago de Compostela
Fotografía de archivo de los Reyes Magos en Santiago de Compostela
Concello de Santiago
La tradicional Cabalgata de Reyes se mantiene este lunes en Santiago de Compostela, tal y como ha confirmado el Concello, a pesar de la previsión de lluvias intermitentes a lo largo de la tarde. Desde el gobierno municipal se insiste en que el desfile se desarrollará con normalidad, siempre que las condiciones meteorológicas no empeoren de forma significativa, y se apela a la responsabilidad ciudadana para garantizar la seguridad del evento.

La comitiva real está previsto que arranque a las 17.30 horas desde la praza de Nosa Señora da Mercé y finalice en la praza do Obradoiro, tras recorrer algunas de las principales vías del centro urbano, que quedarán cerradas al tráfico durante el paso de las carrozas.

