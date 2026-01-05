La Cabalgata de Reyes mantiene su recorrido en Santiago pese a la lluvia intermitente

Fotografía de archivo de los Reyes Magos en Santiago de Compostela Concello de Santiago

La tradicional Cabalgata de Reyes se mantiene este lunes en Santiago de Compostela, tal y como ha confirmado el Concello, a pesar de la previsión de lluvias intermitentes a lo largo de la tarde. Desde el gobierno municipal se insiste en que el desfile se desarrollará con normalidad, siempre que las condiciones meteorológicas no empeoren de forma significativa, y se apela a la responsabilidad ciudadana para garantizar la seguridad del evento.

La comitiva real está previsto que arranque a las 17.30 horas desde la praza de Nosa Señora da Mercé y finalice en la praza do Obradoiro, tras recorrer algunas de las principales vías del centro urbano, que quedarán cerradas al tráfico durante el paso de las carrozas.