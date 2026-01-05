Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Santiago de Compostela

Dos mujeres chinas, entre las primeras peregrinas de 2026 en llegar a Santiago

Ambas recorrieron a pie un centenar de kilómetros y lamentaron no poder recoger la Compostela por ser festivo

Eladio Lois
Eladio Lois
05/01/2026 07:05
Peregrinos (archivo)
Peregrinos (archivo)
Camino de Santiago
0620_fundacion_vs_251121_tamara
0620_matraz_redideal_251121_carlos
0620_obradoiro_redideal_251121_tamara
0620_resonac_redideal_251125_tamara
0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
620_dans_relojeros_redideal_251215_cristina
0620_liceo_redideal_251121_tamara
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_arte_floral_calo_251121_carlos

Dos mujeres de nacionalidad china figuran entre las primeras peregrinas de 2026 en llegar a Santiago de Compostela tras completar un centenar de kilómetros del Camino de Santiago. Las caminantes alcanzaron la capital gallega este jueves, 1 de enero, después de realizar el recorrido en solitario y con mochila, procedentes de Lugo.

Las peregrinas, M.M.J., de 38 años, y P.W.J., de 29, ambas naturales de Shanghái, se desplazaron inicialmente en avión hasta Madrid y continuaron el viaje en autobús hasta Lugo, desde donde iniciaron la ruta jacobea a pie. A su llegada a Santiago acudieron a la Oficina del Peregrino, aunque no pudieron recoger la Compostela al encontrarse cerrada por tratarse de un día festivo. 

Una motivación cultural, no religiosa

Las dos mujeres explicaron que esta es su primera visita a Europa y que su decisión de recorrer el Camino no responde a una motivación religiosa. Según relataron, la idea surgió tras quedar “fascinadas” por la película The Way, protagonizada por el actor estadounidense Martin Sheen, una cinta que desde su estreno ha contribuido a popularizar la ruta jacobea a nivel internacional.

Peregrinos bajo la lluvia en la plaza do Obradoiro @ EFE

Santiago superó en 2025 la media anual de lluvias con casi 2.000 litros por metro cuadrado

Más información

“Queríamos tener esa visión de España”, señalaron las peregrinas, que tenían previsto desplazarse a Madrid durante la jornada para regresar posteriormente a China. Ambas reconocieron sentirse algo frustradas por no poder obtener el certificado acreditativo de su peregrinación en el primer día del año. 

Un flujo constante de peregrinos

Durante el pasado año, más de medio millón de personas acudieron a la Oficina del Peregrino para recoger la Compostela. No obstante, la Xunta de Galicia estima que el número real de caminantes podría ser hasta un 70% superior, ya que una parte significativa de quienes recorren el Camino no solicitan el documento oficial.

La llegada de estas dos peregrinas chinas en la primera jornada de 2026 vuelve a evidenciar el carácter global del Camino de Santiago, que continúa atrayendo a visitantes de todo el mundo por razones culturales, personales y experienciales, más allá del componente estrictamente religioso.

0620_buceo_galicia_redideal_251121_cristina
0620_casa_marabina_redideal_251121_carlos
0620_danza_10_redideal_251121_tamara
0620_hitos_redideal_251121_tamara
0620_mampaplus_redideal_251121_cristina
0620_mayores_redideal_251121_tamara
0620_opticalia_redideal_251121_veronica
0620_sergio_ruiz_redideal_251212_carlos
0620_talleres_hercules_redideal_251121_veronica
0620_tinytown_redideal_251121_veronica
0620_bico_redideal_251125_tamara

Te puede interesar

Turistas en la plaza de Cervantes, en el casco histórico de Compostela

Semana invernal en Santiago: frío, nubes y lluvias a partir del martes
Eladio González Lois
Los Reyes Magos junto a sus pajes reales, posan a su llegada al Aeropuerto de Santiago-Rosalía de Castro tras aterrizar en un vuelo especial procedente de Oriente.

Los Reyes Magos aterrizan en Santiago para iniciar la noche más esperada del año
Eladio González Lois
Manifestación por Venezuela en Santiago (14)

Una asociación bolivariana convoca una protesta en la Alameda de Santiago contra la “agresión yanqui” a Venezuela
Redacción
ADOS ofrece un dulce incentivo a quien quiera solidarizarse

Roscón de Reyes para quienes donen sangre esta semana en Santiago y Ames
Eladio González Lois