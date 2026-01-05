Dos mujeres chinas, entre las primeras peregrinas de 2026 en llegar a Santiago

Peregrinos (archivo) Camino de Santiago

Dos mujeres de nacionalidad china figuran entre las primeras peregrinas de 2026 en llegar a Santiago de Compostela tras completar un centenar de kilómetros del Camino de Santiago. Las caminantes alcanzaron la capital gallega este jueves, 1 de enero, después de realizar el recorrido en solitario y con mochila, procedentes de Lugo.

Las peregrinas, M.M.J., de 38 años, y P.W.J., de 29, ambas naturales de Shanghái, se desplazaron inicialmente en avión hasta Madrid y continuaron el viaje en autobús hasta Lugo, desde donde iniciaron la ruta jacobea a pie. A su llegada a Santiago acudieron a la Oficina del Peregrino, aunque no pudieron recoger la Compostela al encontrarse cerrada por tratarse de un día festivo.

Una motivación cultural, no religiosa

Las dos mujeres explicaron que esta es su primera visita a Europa y que su decisión de recorrer el Camino no responde a una motivación religiosa. Según relataron, la idea surgió tras quedar “fascinadas” por la película The Way, protagonizada por el actor estadounidense Martin Sheen, una cinta que desde su estreno ha contribuido a popularizar la ruta jacobea a nivel internacional.

Santiago superó en 2025 la media anual de lluvias con casi 2.000 litros por metro cuadrado Más información

“Queríamos tener esa visión de España”, señalaron las peregrinas, que tenían previsto desplazarse a Madrid durante la jornada para regresar posteriormente a China. Ambas reconocieron sentirse algo frustradas por no poder obtener el certificado acreditativo de su peregrinación en el primer día del año.

Un flujo constante de peregrinos

Durante el pasado año, más de medio millón de personas acudieron a la Oficina del Peregrino para recoger la Compostela. No obstante, la Xunta de Galicia estima que el número real de caminantes podría ser hasta un 70% superior, ya que una parte significativa de quienes recorren el Camino no solicitan el documento oficial.

La llegada de estas dos peregrinas chinas en la primera jornada de 2026 vuelve a evidenciar el carácter global del Camino de Santiago, que continúa atrayendo a visitantes de todo el mundo por razones culturales, personales y experienciales, más allá del componente estrictamente religioso.