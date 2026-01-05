Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Santiago de Compostela

Calles cortadas y desvíos en Santiago por la Cabalgata de Reyes: este es el recorrido completo

El Concello recomienda evitar el centro urbano y atender a las indicaciones de Policía Local y Protección Civil

Eladio Lois
Eladio Lois
05/01/2026 16:59
Cabalgata de Reyes en Santiago
Fotografía de archivo de los Reyes en Santiago
0620_fundacion_vs_251121_tamara
0620_matraz_redideal_251121_carlos
0620_obradoiro_redideal_251121_tamara
0620_resonac_redideal_251125_tamara
0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
620_dans_relojeros_redideal_251215_cristina
0620_liceo_redideal_251121_tamara
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_arte_floral_calo_251121_carlos

El Concello de Santiago ya ha activado el dispositivo especial de tráfico con motivo de la celebración de la Cabalgata de Reyes, cuyos cortes de circulación se encuentran en vigor desde esta tarde. A las 17.00 horas, buena parte del centro urbano presenta restricciones al tráfico, cuando faltan apenas treinta minutos para el inicio del desfile.

Desde la Concellaría de Mobilidade e Convivencia se insiste en la conveniencia de evitar desplazamientos en vehículo privado por el centro de la ciudad y atender en todo momento a las indicaciones de la Policía Local y de Protección Civil.

Recorrido de la Cabalgata

La Cabalgata de Reyes comenzará a las 17.30 horas en la praza de Nosa Señora da Mercé. Desde allí, la comitiva avanzará por la avenida de Ferrol, continuará por la rúa de Frei Rosendo Salvado, la praza Roxa, la rúa de República do Salvador, la rúa do Hórreo, la plaza de Galicia, la rúa da Senra, la rúa da Porta Faxeira, la rúa do Vilar y la rúa de Fonseca, para finalizar en la plaza del Obradoiro.

Fotografía de archivo de los Reyes Magos en Santiago de Compostela

La Cabalgata de Reyes mantiene su recorrido en Santiago pese a la lluvia intermitente

Más información

Todas estas vías permanecen cerradas al tráfico o con circulación muy restringida durante el paso de las carrozas, en función del avance del desfile.

A esta hora, el tráfico ya se encuentra cortado en puntos clave como la confluencia de la avenida de Romero Donallo con Frei Rosendo Salvado, así como en el túnel de Mestre Mateo y en la subida de Romero Donallo desde la rotonda de Pontepedriña.

Durante el recorrido de la Cabalgata, también permanece cerrada la rúa Fonte de San Antonio. Los vehículos que descienden desde la Porta do Camiño están siendo desviados por Castrón Douro, mientras que los que ascienden por Rosalía de Castro lo hacen por la avenida da Coruña.

0620_buceo_galicia_redideal_251121_cristina
0620_casa_marabina_redideal_251121_carlos
0620_danza_10_redideal_251121_tamara
0620_hitos_redideal_251121_tamara
0620_mampaplus_redideal_251121_cristina
0620_mayores_redideal_251121_tamara
0620_opticalia_redideal_251121_veronica
0620_sergio_ruiz_redideal_251212_carlos
0620_talleres_hercules_redideal_251121_veronica
0620_tinytown_redideal_251121_veronica
0620_bico_redideal_251125_tamara

Te puede interesar

Bieito Pereira y Xabi Gómez, integrantes de Unto Vello

Unto Vello presentará en la Sala Capitol su primer disco, 'Inmaterial'
Eladio González Lois
La Alameda de Santiago, llena de cerdos entre 1924 y 1926

El origen histórico de la palabra 'picheleiro': artesanos, leyendas y orgullo compostelano
Eladio González Lois
Gaspar lanza caramelos durante el paso de la Cabalgata por la plaza de Galicia

Así fue la Cabalgata de Reyes de Santiago de Compostela
Eladio González Lois
La Real Filharmonía de Galicia

La Real Filharmonía de Galicia celebra el Día de Reyes con La Cenicienta en el Auditorio de Galicia
Eladio González Lois