Calles cortadas y desvíos en Santiago por la Cabalgata de Reyes: este es el recorrido completo

El Concello de Santiago ya ha activado el dispositivo especial de tráfico con motivo de la celebración de la Cabalgata de Reyes, cuyos cortes de circulación se encuentran en vigor desde esta tarde. A las 17.00 horas, buena parte del centro urbano presenta restricciones al tráfico, cuando faltan apenas treinta minutos para el inicio del desfile.

Desde la Concellaría de Mobilidade e Convivencia se insiste en la conveniencia de evitar desplazamientos en vehículo privado por el centro de la ciudad y atender en todo momento a las indicaciones de la Policía Local y de Protección Civil.

Recorrido de la Cabalgata

La Cabalgata de Reyes comenzará a las 17.30 horas en la praza de Nosa Señora da Mercé. Desde allí, la comitiva avanzará por la avenida de Ferrol, continuará por la rúa de Frei Rosendo Salvado, la praza Roxa, la rúa de República do Salvador, la rúa do Hórreo, la plaza de Galicia, la rúa da Senra, la rúa da Porta Faxeira, la rúa do Vilar y la rúa de Fonseca, para finalizar en la plaza del Obradoiro.

Todas estas vías permanecen cerradas al tráfico o con circulación muy restringida durante el paso de las carrozas, en función del avance del desfile.

A esta hora, el tráfico ya se encuentra cortado en puntos clave como la confluencia de la avenida de Romero Donallo con Frei Rosendo Salvado, así como en el túnel de Mestre Mateo y en la subida de Romero Donallo desde la rotonda de Pontepedriña.

Durante el recorrido de la Cabalgata, también permanece cerrada la rúa Fonte de San Antonio. Los vehículos que descienden desde la Porta do Camiño están siendo desviados por Castrón Douro, mientras que los que ascienden por Rosalía de Castro lo hacen por la avenida da Coruña.