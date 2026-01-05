Mi cuenta

Diario de Ferrol

Santiago de Compostela

Así fue la Cabalgata de Reyes de Santiago de Compostela

Las carrozas cumplieron el recorrido previsto entre aplausos, miles de espectadores y muchos caramelos

Eladio Lois
Eladio Lois
05/01/2026 19:37
Gaspar lanza caramelos durante el paso de la Cabalgata por la plaza de Galicia
Gaspar, durante el paso de la Cabalgata por la plaza de Galicia
Eladio Lois
La Cabalgata de Reyes llenó por completo las calles del centro y del casco histórico de Santiago de Compostela, que durante la tarde registraron la presencia de miles de personas de todas las edades, con un protagonismo especial de las familias con niños pequeños, deseosos de presenciar la llegada de sus Majestades, los Reyes Magos, a la ciudad.

A lo largo de todo el recorrido, el público se concentró en aceras, plazas y puntos estratégicos del centro urbano para no perder detalle del desfile, que avanzó entre aplausos, música y una constante expectación infantil. La Cabalgata estuvo encabezada por Melchor, Gaspar y Baltasar, acompañados por pajes reales, así como por una amplia comitiva artística que dio forma a un espectáculo pensado para todos los públicos.

El desfile incluyó espectáculos artísticos, agrupaciones de música tradicional, grupos con coreografías y numerosos personajes subidos a grandes zancos, que captaron especialmente la atención de los más pequeños y aportaron un componente visual destacado a lo largo de todo el itinerario.

En el vídeo que acompaña a esta información, grabado desde la Plaza de Galicia, puede apreciarse el paso de la Cabalgata por uno de los tramos centrales del recorrido y la gran afluencia de público que se congregó en el entorno.

Pese a la presencia de ligeras lloviznas intermitentes, la Cabalgata se desarrolló con total normalidad, sin incidencias reseñables. Cabe destacar el papel desempeñado por la Policía Local y Protección Civil, cuya organización y gestión del dispositivo de seguridad y tráfico permitió que el evento transcurriera según lo previsto y en condiciones adecuadas tanto para la comitiva como para el público asistente.

Con la llegada de los Reyes Magos al corazón histórico de la ciudad, Santiago volvió a vivir una de las citas más esperadas de la Navidad, en una tarde marcada por la tradición, la ilusión y una notable respuesta ciudadana.

