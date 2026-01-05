A Real Filharmonía de Galicia celebra o Concerto de Reis cunha versión escénica de Cincenta de Prokófiev
A orquestra actuará no Auditorio de Galicia baixo a dirección de Baldur Brönnimann, cunha proposta que combina música sinfónica, dramaturxia e interpretación teatral
A Real Filharmonía de Galicia celebra un ano máis un dos concertos máis agardados da súa temporada: o Concerto de Reis, que terá lugar os días 5 de xaneiro ás 20.30 horas e o 6 de xaneiro ás 18.00 horas no Auditorio de Galicia. Nesta ocasión, a proposta chega cunha adaptación actualizada do conto clásico de Cincenta, baseada na música do ballet A Cincenta op. 87 de Sergei Prokófiev, e enriquecida cunha lectura que introduce reflexións sobre as relacións humanas e os vínculos na sociedade actual.
Baixo a batuta do director titular e artístico da Real Filharmonía de Galicia, Baldur Brönnimann, a orquestra interpretará unha coidada selección de números do ballet composto por Prokófiev entre 1940 e 1944, unha das obras máis celebradas do repertorio do século XX e exemplo do equilibrio entre lirismo, claridade formal e forza expresiva que caracteriza esta etapa do compositor ruso.
A proposta escénica conta coa dramaturxia e dirección de escena de Lorena Conde, que achega unha nova capa narrativa ao conto tradicional, afastándose dunha lectura puramente idealizada para poñer o foco nas dinámicas familiares, na identidade persoal e na construción das relacións afectivas. Esta reinterpretación dialoga coa dimensión simbólica e arquetípica do relato, tan presente nas múltiples versións de Cincenta ao longo da historia e das culturas.
Sobre o escenario, as actrices Belén Constenla e Lidia Veiga darán voz e corpo aos personaxes, establecendo unha ponte entre a música e a palabra. Ambas contan cunha sólida traxectoria no ámbito teatral e audiovisual galego, destacando pola súa versatilidade e pola súa capacidade para transitar entre distintos rexistros escénicos, o que resulta esencial nun espectáculo que combina narración, interpretación e música sinfónica.
O Concerto de Reis da Real Filharmonía de Galicia consolidouse ao longo dos anos como unha cita pensada para públicos de todas as idades, na que a música clásica dialoga coa narración e a escena. Nesta edición, a elección de Cincenta permite afondar nun conto universal que aborda temas como a inxustiza, o sufrimento, a esperanza e o triunfo da bondade.
A música de Prokófiev, concibida para expresar o amor poético entre Cincenta e o Príncipe, os seus conflitos e a súa transformación emocional, serve de fío condutor dun espectáculo que propón novas lecturas para o público actual.
Con esta dobre cita no Auditorio de Galicia, a Real Filharmonía de Galicia dá a benvida ao novo ano cunha proposta artística que combina excelencia musical, creatividade escénica e unha fonda conexión cun dos relatos máis emblemáticos do imaxinario colectivo.
As entradas teñen un prezo de 15€ e con descontos do 50% para persoas desempregadas, perceptoras de rendas sociais, maiores de 65 anos, estudantes, menos de 25 anos e membros de familias monoparentais ou numerosas e poden mercarse na web de Compostela Cultura, no despacho de billetes da Zona C e no do Auditorio.