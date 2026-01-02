Mi cuenta

Diario de Ferrol

Santiago de Compostela

Varias personas atrapadas tras una colisión entre dos vehículos en el Polígono del Tambre

El siniestro se produjo a primera hora de la mañana y obligó a intervenir a sanitarios, bomberos y fuerzas de seguridad

Eladio Lois
Eladio Lois
02/01/2026 12:16
Foto de archivo de uno de los camiones del servicio de bomberos de Santiago de Compostela
Foto de archivo de uno de los camiones del servicio de bomberos de Santiago de Compostela
Eladio Lois
Una colisión entre dos vehículos dejó este viernes a varias personas atrapadas en Santiago de Compostela, según confirmó el 112 Galicia a Europa Press. El accidente se produjo en la vía de Marconi, situada en el Polígono del Tambre.

De acuerdo con la información facilitada por la Central de Emergencias, fue un particular quien dio la voz de alarma al solicitar asistencia sanitaria y advertir de la posible presencia de personas atrapadas en el interior de los vehículos implicados.

Ante esta situación, el 112 Galicia activó de inmediato un amplio dispositivo en el que participaron Urgencias Sanitarias, los Bomberos de Santiago, la Policía Local, Protección Civil y la Guardia Civil de Tráfico.

Una vez en el lugar del siniestro, Urgencias Sanitarias confirmó a la Central de Emergencias que había personas atrapadas en el interior de los vehículos, por lo que fue necesaria la intervención de los equipos de rescate. Por el momento, no han trascendido más detalles sobre el estado de los afectados ni sobre las causas del accidente.

