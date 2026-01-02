Santiago superó en 2025 la media anual de lluvias con casi 2.000 litros por metro cuadrado

Turistas bajo la lluvia en la plaza do Obradoiro @ EFE

Santiago de Compostela registró en 2025 un total de 1.937,1 litros por metro cuadrado de precipitaciones, una cifra que vuelve a situar a la ciudad por encima de la media histórica, estimada en torno a los 1.800 litros. A pesar de este volumen, el año fue menos lluvioso que 2023 y 2024, ejercicios en los que se superaron los 2.000 litros por metro cuadrado.

Así lo recoge el balance climático elaborado por el Observatorio Astronómico Ramón María Aller de la Universidade de Santiago de Compostela, cuyo coordinador científico, José Ángel Docobo, explica que en las últimas décadas alrededor del 50% de los días del año registran algún tipo de precipitación en la capital gallega, una proporción que en 2025 se cumplió casi con exactitud.

En concreto, a lo largo del año hubo 182 días con lluvia, lo que representa el 49,8% del total. Si se excluyen las jornadas con precipitaciones inapreciables —inferiores a 0,1 litros por metro cuadrado—, el porcentaje se reduce al 44,1%, equivalente a 161 días.

Un enero especialmente lluvioso

El mes más lluvioso del año fue enero, con 543,2 litros por metro cuadrado, seguido de noviembre, que acumuló 393,4 litros y registró 25 días de lluvia. En el extremo opuesto se situaron meses como junio (29,4 l/m²), mayo (75,3 l/m²) o septiembre (67 l/m²). Julio y agosto fueron, como es habitual, los más secos, con 12,3 litros y 16,9 litros por metro cuadrado, respectivamente.

El día más lluvioso de 2025 fue el 7 de enero, con 80,8 litros por metro cuadrado, seguido del 26 de enero (77,3 l/m²) y del 13 de noviembre (77,0 l/m²). En total, se contabilizaron 17 días con más de 30 litros por metro cuadrado.

Temperaturas: calor intenso en verano y pocas heladas

En el apartado térmico, el año estuvo marcado por episodios de calor intenso en verano, aunque sin batir récords históricos. En agosto, la temperatura máxima superó los 30 grados en doce ocasiones, alcanzándose el máximo anual el día 4, con 35,8 grados. También se registraron valores elevados en la segunda quincena de junio, con máximas por encima de los 34 grados en varios días.

Por el contrario, solo hubo dos jornadas con temperaturas mínimas negativas en el Campus Vida de la USC: el 15 de enero, con -0,3 grados, y el 8 de febrero, cuando se alcanzó la mínima del año, con -1,5 grados. La noche más cálida de 2025 fue la del 29 de junio, cuando la temperatura no bajó de 19,6 grados. La temperatura media anual en Santiago se situó en 15,5 grados.

Casi la mitad del año con sol

En cuanto a la insolación, los registros vuelven a moverse en torno al 50% de las horas posibles de sol. En 2025 se contabilizaron 2.145 horas y 45 minutos de insolación, lo que representa el 48,9%, ligeramente por debajo de los valores alcanzados en años recientes como 2017 o 2023.

La baja insolación de noviembre, con solo 81 horas y 35 minutos, lastró el balance anual, mientras que agosto fue el mes más soleado, con 285 horas, seguido de julio y mayo. En total, el sol brilló en Santiago más de nueve horas en 104 días y entre seis y nueve horas en otras 77 jornadas, confirmando un año meteorológicamente húmedo, templado y dentro de los márgenes de la normalidad climática en la capital gallega.