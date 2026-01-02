Santiago aplicará un recargo del IBI a los pisos vacíos en 2026
El Concello mantiene congeladas las tasas principales, pero activa un recargo del IBI para grandes tenedores con viviendas vacías desde hace más de dos años
Santiago de Compostela afrontará el año 2026 con cambios fiscales muy concretos y con una política general de congelación de tasas e impuestos municipales, según el panorama que dibujan las ordenanzas aprobadas en las siete grandes ciudades gallegas. En el caso compostelano, la principal novedad será la aplicación de un recargo en el impuesto de bienes inmuebles (IBI) a las viviendas desocupadas durante más de dos años.
Este recargo afectará únicamente a pisos vacíos pertenecientes a titulares con cuatro o más inmuebles de uso residencial, una medida que tiene como objetivo incentivar la salida de estas viviendas al mercado del alquiler en un contexto de fuerte presión sobre los precios. La iniciativa sí logró el respaldo suficiente en el pleno municipal, a diferencia de otros cambios fiscales propuestos para el próximo ejercicio.
La tasa de la basura, sin cambios en Santiago
A diferencia de otras ciudades gallegas, Santiago no aplicará en 2026 una subida de la tasa de la basura. El gobierno municipal impulsó una reforma de este tributo en el marco de la adaptación a la normativa europea, pero la propuesta fue rechazada en el pleno con los votos en contra del PP y del PSOE, por lo que la tasa quedará congelada el próximo año.
Esta decisión contrasta con lo ocurrido en Ourense, donde la tasa de la basura se incrementará un 44%, o con Vigo, que aplicará una subida generalizada del 4% en sus tasas municipales. En otros municipios gallegos, como A Coruña, la actualización se hará de forma progresiva hasta 2029 para suavizar el impacto en la ciudadanía.