Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Santiago de Compostela

Santiago aplicará un recargo del IBI a los pisos vacíos en 2026

El Concello mantiene congeladas las tasas principales, pero activa un recargo del IBI para grandes tenedores con viviendas vacías desde hace más de dos años

Eladio Lois
Eladio Lois
02/01/2026 12:23
Vivienda
La medida busca incrementar la oferta de alquiler en una ciudad donde el precio medio mensual alcanzó los 658,5 euros en 2025, según los contratos firmados entre enero y noviembre
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_fundacion_vs_251121_tamara
0620_matraz_redideal_251121_carlos
0620_obradoiro_redideal_251121_tamara
0620_resonac_redideal_251125_tamara
0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
620_dans_relojeros_redideal_251215_cristina
0620_liceo_redideal_251121_tamara
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina

Santiago de Compostela afrontará el año 2026 con cambios fiscales muy concretos y con una política general de congelación de tasas e impuestos municipales, según el panorama que dibujan las ordenanzas aprobadas en las siete grandes ciudades gallegas. En el caso compostelano, la principal novedad será la aplicación de un recargo en el impuesto de bienes inmuebles (IBI) a las viviendas desocupadas durante más de dos años.

Este recargo afectará únicamente a pisos vacíos pertenecientes a titulares con cuatro o más inmuebles de uso residencial, una medida que tiene como objetivo incentivar la salida de estas viviendas al mercado del alquiler en un contexto de fuerte presión sobre los precios. La iniciativa sí logró el respaldo suficiente en el pleno municipal, a diferencia de otros cambios fiscales propuestos para el próximo ejercicio. 

La tasa de la basura, sin cambios en Santiago

A diferencia de otras ciudades gallegas, Santiago no aplicará en 2026 una subida de la tasa de la basura. El gobierno municipal impulsó una reforma de este tributo en el marco de la adaptación a la normativa europea, pero la propuesta fue rechazada en el pleno con los votos en contra del PP y del PSOE, por lo que la tasa quedará congelada el próximo año.

Foto de archivo de uno de los camiones del servicio de bomberos de Santiago de Compostela

Varias personas atrapadas tras una colisión entre dos vehículos en el Polígono del Tambre

Más información

Esta decisión contrasta con lo ocurrido en Ourense, donde la tasa de la basura se incrementará un 44%, o con Vigo, que aplicará una subida generalizada del 4% en sus tasas municipales. En otros municipios gallegos, como A Coruña, la actualización se hará de forma progresiva hasta 2029 para suavizar el impacto en la ciudadanía.

0620_tinytown_redideal_251121_veronica
0620_bico_redideal_251125_tamara
0620_buceo_galicia_redideal_251121_cristina
0620_casa_marabina_redideal_251121_carlos
0620_danza_10_redideal_251121_tamara
0620_hitos_redideal_251121_tamara
0620_mampaplus_redideal_251121_cristina
0620_mayores_redideal_251121_tamara
0620_opticalia_redideal_251121_veronica
0620_sergio_ruiz_redideal_251212_carlos
0620_talleres_hercules_redideal_251121_veronica

Te puede interesar

as mulleres de castelao

A exposición 'As mulleres de Castelao' encara as súas últimas semanas na Biblioteca de Galicia
Redacción
Exterior do Museo do Pobo Galego

O Museo do Pobo Galego presenta un libro sobre a arte e a cosmovisión da cultura Guna de Panamá
Adriana Quesada
niña sujetando una hoja

O Espazo Apego inicia 2026 cun programa de actividades centrado na concienciación ambiental
Adriana Quesada
avanza o proxecto do Ecobosque do Banquete de Conxo

O Ecobosque do Banquete de Conxo culmina actuacións clave coa recuperación da ponte histórica do antigo cemiterio do Psiquiátrico
Redacción