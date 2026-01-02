O Pino despedirá la jornada de Reyes con DJ y conciertos

La fiesta, en su edición de 2024 Concello de O Pino

El Concello de O Pino vivirá este lunes, 5 de enero, una de las jornadas más destacadas de la programación navideña con la visita de los Reyes Magos, que recorrerán las parroquias del municipio a lo largo del día y culminarán su estancia con la recepción oficial en el polideportivo municipal de Reboredo, a las 19.30 horas.

La jornada se cerrará con la celebración de la segunda edición del Festival Sons de Reis, que llenará de música la carpa climatizada situada junto a la casa de la cultura a partir de las 20.30 horas. El cartel incluye las actuaciones de los DJs Compota, Daviz Expósito y ToniSalvaje, además del grupo Nueva Fuerza, en una noche que se prolongará hasta alrededor de las 04.30 horas.

Recorrido de los Reyes Magos por las parroquias

Melchor, Gaspar y Baltasar iniciarán su recorrido por las parroquias de O Pino a las 10.45 horas en el campo de fiestas de Pereira. A lo largo del día visitarán Santiso (Castrofeito), Gonzar, Medín, Pastor, San Breixo y el resto de núcleos del municipio, con el objetivo de que niños y niñas de todas las parroquias puedan saludar a los Reyes y entregarles sus cartas. El itinerario concluirá a las 18.30 horas en el campo de fiestas de Cebreiro.

Recepción oficial y actividades familiares

La recepción oficial en el polideportivo de Reboredo contará con una programación pensada para toda la familia, que incluye animación e hinchables para el público infantil desde las 17.30 horas, así como la entrega de premios del Concurso de Postales y del II Concurso de Decoración de Navidad. Además, las personas asistentes podrán disfrutar de chocolate caliente, churros y roscón, que se ofrecerán de forma gratuita.

Tras la despedida de los Reyes Magos, dará comienzo el Festival Sons de Reis, concebido como un espacio de ocio intergeneracional para amenizar la víspera de Reyes con música disco y latina, y permitir que vecinos y familias compartan la espera antes de la llegada de los regalos.