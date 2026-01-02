O Museo do Pobo Galego presenta un libro sobre a arte e a cosmovisión da cultura Guna de Panamá
'Kuna Art Guna Art' achega unha visión colectiva sobre as creacións artísticas, os saberes e o patrimonio dun pobo indíxena centroamericano nun acto o 8 de xaneiro
O Museo do Pobo Galego acollerá o vindeiro xoves, 8 de xaneiro, ás 19.00 horas, a presentación do libro 'Kuna Art Guna Art: The Remarkable Early Creations of a Central American Indigenous Culture'. A obra propón unha aproximación ás coleccións artísticas, aos artefactos e ás medicinas da cultura Guna de Panamá, ofrecendo unha visión íntima da creatividade e da cosmovisión deste pobo indíxena centroamericano.
A publicación é unha obra colectiva nacida da colaboración entre Thomas Hannaher e diferentes membros da comunidade Guna. Entre as persoas coautoras atópanse o antropólogo, historiador e escritor Cebaldo De León Smith Inawinapi, a historiadora Briseida Iglesias, a activista cultural Agar Tejada e o historiador Charles Arias.
O acto de presentación contará coa participación do antropólogo Xerardo Pereiro e do propio Cebaldo De León, coautor do libro, que darán a coñecer os contidos e o proceso de elaboración desta obra centrada no patrimonio cultural e artístico da comunidade Guna.