Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Santiago de Compostela

O Museo do Pobo Galego presenta un libro sobre a arte e a cosmovisión da cultura Guna de Panamá

'Kuna Art Guna Art' achega unha visión colectiva sobre as creacións artísticas, os saberes e o patrimonio dun pobo indíxena centroamericano nun acto o 8 de xaneiro

Adriana Quesada
Adriana Quesada
02/01/2026 18:37
Exterior do Museo do Pobo Galego
A presentación do libro 'Kuna Art Guna Art: The Remarkable Early Creations of a Central American Indigenous Culture' celebrarase o xoves 8 de xaneiro ás 19.00 horas
Turismo de Galicia
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_fundacion_vs_251121_tamara
0620_matraz_redideal_251121_carlos
0620_obradoiro_redideal_251121_tamara
0620_resonac_redideal_251125_tamara
0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
620_dans_relojeros_redideal_251215_cristina
0620_liceo_redideal_251121_tamara
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina

O Museo do Pobo Galego acollerá o vindeiro xoves, 8 de xaneiro, ás 19.00 horas, a presentación do libro 'Kuna Art Guna Art: The Remarkable Early Creations of a Central American Indigenous Culture'. A obra propón unha aproximación ás coleccións artísticas, aos artefactos e ás medicinas da cultura Guna de Panamá, ofrecendo unha visión íntima da creatividade e da cosmovisión deste pobo indíxena centroamericano.

A publicación é unha obra colectiva nacida da colaboración entre Thomas Hannaher e diferentes membros da comunidade Guna. Entre as persoas coautoras atópanse o antropólogo, historiador e escritor Cebaldo De León Smith Inawinapi, a historiadora Briseida Iglesias, a activista cultural Agar Tejada e o historiador Charles Arias.

O acto de presentación contará coa participación do antropólogo Xerardo Pereiro e do propio Cebaldo De León, coautor do libro, que darán a coñecer os contidos e o proceso de elaboración desta obra centrada no patrimonio cultural e artístico da comunidade Guna.

0620_tinytown_redideal_251121_veronica
0620_bico_redideal_251125_tamara
0620_buceo_galicia_redideal_251121_cristina
0620_casa_marabina_redideal_251121_carlos
0620_danza_10_redideal_251121_tamara
0620_hitos_redideal_251121_tamara
0620_mampaplus_redideal_251121_cristina
0620_mayores_redideal_251121_tamara
0620_opticalia_redideal_251121_veronica
0620_sergio_ruiz_redideal_251212_carlos
0620_talleres_hercules_redideal_251121_veronica

Te puede interesar

as mulleres de castelao

A exposición 'As mulleres de Castelao' encara as súas últimas semanas na Biblioteca de Galicia
Redacción
niña sujetando una hoja

O Espazo Apego inicia 2026 cun programa de actividades centrado na concienciación ambiental
Adriana Quesada
avanza o proxecto do Ecobosque do Banquete de Conxo

O Ecobosque do Banquete de Conxo culmina actuacións clave coa recuperación da ponte histórica do antigo cemiterio do Psiquiátrico
Redacción
cabalgata_reis_2023 ames

Ames celebra a Gran Festa de Reis con recepcións reais e cabalgatas no Milladoiro e Bertamiráns
Redacción