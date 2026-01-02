O Espazo Apego inicia 2026 cun programa de actividades centrado na concienciación ambiental
A programación de xaneiro ofrece obradoiros, contos, xogo e propostas culturais dirixidas a crianzas de 0 a 6 anos e ás súas familias, con inscrición previa
O Espazo Apego inicia o ano 2026 cun programa de actividades centrado na concienciación ambiental e no vínculo coa natureza do territorio. O mes de xaneiro arrinca seguindo o ronsel da Estrela do Nadal e propón unha oferta diversa dirixida á infancia e ás familias, sempre coa lingua galega como eixo vertebrador.
As actividades retomaranse o luns 12 de xaneiro, tras a volta á escola. Nesa primeira xornada, no Espazo Apego elaborarase unha receita con froitas de tempada, en versión doce e salgada. Ademais, os xoves de Tachán! achegarán dúas propostas vencelladas á música e aos arrolos, da man da Fundación Legar, os días 15 e 29.
Todas as actividades requiren inscrición previa mediante formulario. A confirmación da praza enviarase por correo electrónico o día anterior á actividade, arredor das 12.00 horas, unha vez pechado o prazo de inscrición. No caso das actividades dos luns, o correo de confirmación remitirase o venres anterior.
Baixo o lema 'A lingua medra', cada luns desenvolveranse propostas arredor do xogo, da experimentación e do coñecemento, con enfoques semanais diferentes: Merendolas, centrado na cociña; Movéndonos con Apego, coa psicomotricidade como guía; e Experimentamos, dedicado á ciencia. As sesións terán lugar de 17.00 a 19.00 horas e están dirixidas a crianzas de 2 a 6 anos. O calendario inclúe Merendolas o luns 12 e o luns 27, e Experimentamos o luns 19.
As 'Tardes de contos' ofrecerán un espazo para imaxinar e ampliar vocabulario a través da narración. As actividades desenvolveranse os martes 13, 20 e 27, cun centro de interese distinto cada semana e unha temática mensual común. Haberá dous horarios: de 17.00 a 18.00 horas para nenos e nenas de 0 a 3 anos, e de 18.15 a 19.15 horas para o grupo de 3 a 6 anos.
Os mércores estarán dedicados a 'Enredando e lingoretando', un espazo de entretemento activo arredor do xogo libre ou guiado, co obxectivo de fomentar a socialización en galego, a imaxinación e os valores da amizade e da cooperación. A actividade contará con dous grupos, de 0 a 3 anos con acompañamento e de 3 a 6 anos sen persoa titora, en horario de 17.00 a 19.00 horas. As sesións serán 'Xogamos coas palabras' o mércores 14, 'Fabricamos xoguetes' o mércores 21 e 'Imos ao patio' o mércores 28.
O programa Tachán! completará a oferta cun achegamento ao acervo cultural a través de especialistas. O xoves 15 celebrarase 'Arrolar', da Fundación Legar, dirixido a crianzas de 0 a 3 anos, con arrolos, cantigas de berce, percusión corporal, sons bucais e instrumentos de música de raíz, nunha proposta participativa coas familias. O xoves 29 será a quenda de 'O gaiteiro verde', tamén da Fundación Legar, un obradoiro para crianzas de 3 a 6 anos no que, xunto ás súas familias, confeccionarán instrumentos tradicionais sinxelos e aprenderán a tocar e cantar con eles.