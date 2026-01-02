O Ecobosque do Banquete de Conxo culmina actuacións clave coa recuperación da ponte histórica do antigo cemiterio do Psiquiátrico
O proxecto, financiado con fondos europeos Next Generation, avanza na mellora do ecosistema do río Sar e na conservación do Carballo de Conxo
O proxecto do Ecobosque do Banquete de Conxo avanza a bo ritmo e nestes días estanse a ultimar algunhas accións relevantes como a recuperación da antiga ponte do Cemiterio do Psiquiátrico.
O proxecto do Ecobosque permitiu recuperar a antiga ponte, construída arredor do ano 1900 e que permaneceu máis de 40 anos agochada baixo unha lousa de formigón colocada durante as obras do Hospital Provincial de Conxo para soportar o tráfico pesado.
A actuación actual permitiu retirar ese engadido e devolverlle á ponte o seu aspecto orixinal, recuperando a altura inicial do taboleiro e poñendo en valor a súa estrutura histórica, sempre con respecto polos materiais e pola configuración coa que foi construída.
Ademais, xa están ultimadas as novas pontellas sobre o río, novas pasarelas de madeira para facilitar o acceso ao paseo desde a rúa de Ramón Baltar, e tamén un miradoiro á altura do Carballo de Conxo. Estas actuacións forman parte dunha das liñas de acción do proxecto do Ecobosque para mellorar a conservación do Carballo de Conxo
Proxecto do Ecobosque do río Sar
O proxecto do Ecobosque do río Sar busca recuperar e poñer en valor o Bosque do Banquete de Conxo e o ecosistema fluvial do río Sar, e conta co apoio da Fundación Biodiversidade do Ministerio para a Transición Ecolóxica e o Reto Demográfico, cunha achega de máis de 870.000 euros de fondos europeos Next Generation.
Ao seu abeiro, realizáronse nunha primeira fase un estudo hidrolóxico e un inventario do ecosistema fluvial do río Sar ao seu paso polo Banquete de Conxo, dous documentos que avalaron a riqueza da zona e que serviron de base para as actuacións posteriores.
Entre elas, puxéronse en marcha campañas para a eliminación de especies invasoras como a tradescantia e o bambú, plantáronse especies autóctonas, moitas delas de maneira participada a través do método das bombas de semente; ou aprobouse un plan de gobernanza e participación co obxectivo de implicar activamente á veciñanza e fomentar a transparencia e a corresponsabilidade nas accións ambientais vinculadas a ese proxecto.