Santiago de Compostela

'Música en familia' propone una mañana lúdica y educativa para niños de hasta 6 años en Santiago

La actividad gratuita se celebrará este sábado 3 de enero con tres pases y está dirigida a familias con niños y niñas de hasta 6 años

Eladio Lois
02/01/2026 13:15
La sesión combina música rock y pop con dinámicas educativas pensadas para compartir en familia
El Centro Sociocultural de Santa Marta acogerá este sábado, 3 de enero, el 'Taller Música en Familia', una propuesta lúdica y educativa pensada para familias con niños y niñas de hasta 6 años. La actividad, organizada por A Casa do Rock, se desarrollará a partir de las 11.30 horas y contará con tres pases a lo largo de la mañana. 

Aprender jugando a través de la música

El taller propone explorar el ritmo, la coordinación y la creatividad mediante juegos musicales y el uso de instrumentos modernos, acercando a los más pequeños al mundo de la música de una forma participativa. La actividad combina música rock y pop con dinámicas adaptadas a la primera infancia, fomentando el aprendizaje compartido entre adultos y menores. Tres pases y acceso gratuito

La sesión se organizará en tres turnos, con pases a las 11.30, 12.10 y 12.50 horas, para facilitar la participación de las familias. El taller es gratuito, aunque requiere inscripción previa, al tratarse de una actividad con aforo limitado.

