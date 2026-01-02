'Música en familia' propone una mañana lúdica y educativa para niños de hasta 6 años en Santiago

La sesión combina música rock y pop con dinámicas educativas pensadas para compartir en familia Redacción

El Centro Sociocultural de Santa Marta acogerá este sábado, 3 de enero, el 'Taller Música en Familia', una propuesta lúdica y educativa pensada para familias con niños y niñas de hasta 6 años. La actividad, organizada por A Casa do Rock, se desarrollará a partir de las 11.30 horas y contará con tres pases a lo largo de la mañana.

Aprender jugando a través de la música

El taller propone explorar el ritmo, la coordinación y la creatividad mediante juegos musicales y el uso de instrumentos modernos, acercando a los más pequeños al mundo de la música de una forma participativa. La actividad combina música rock y pop con dinámicas adaptadas a la primera infancia, fomentando el aprendizaje compartido entre adultos y menores. Tres pases y acceso gratuito

La sesión se organizará en tres turnos, con pases a las 11.30, 12.10 y 12.50 horas, para facilitar la participación de las familias. El taller es gratuito, aunque requiere inscripción previa, al tratarse de una actividad con aforo limitado.