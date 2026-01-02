Mi cuenta

Santiago de Compostela

Los Reyes Magos visitan As Cancelas del 2 al 4 de enero con espectáculos y sorteos

Los niños podrán entregar sus cartas en la segunda planta del centro comercial y disfrutar de espectáculos diarios a partir de las 19.00 horas

Eladio Lois
Eladio Lois
02/01/2026 12:37
Melchor, Gaspar y Baltasar estarán en el centro comercial del 2 al 4 de enero, de 17.00 a 19.00 horas, para recibir las cartas de los más pequeños
Melchor, Gaspar y Baltasar estarán en el centro comercial del 2 al 4 de enero, de 17.00 a 19.00 horas, para recibir las cartas de los más pequeños
As Cancelas
El centro comercial As Cancelas continúa su programación navideña con la visita de los Reyes Magos, que estarán presentes en el recinto del 2 al 4 de enero, en horario de 17.00 a 19.00 horas. Durante estas jornadas, Melchor, Gaspar y Baltasar recibirán a los más pequeños en la segunda planta, donde podrán entregar sus cartas y participar en actividades dirigidas al público familiar.

La presencia de los Reyes Magos irá acompañada de espectáculos infantiles diarios. El viernes 2 de enero, a las 19.00 horas, se celebrará el espectáculo Una Navidad Encantada, a cargo del Mago Fernando. El sábado 3, también a las 19.00 horas, será el turno de La Navidad de un Payaso, protagonizado por el payaso Pyter. La programación se cerrará el domingo 4 de enero, a las 19.00 horas, con el Gran Musical de Navidad

Uno de los Carteros Reales de los Reyes Magos, en una foto de archivo

El Cartero Real recibirá las cartas de los niños en El Corte Inglés de Santiago

Más información

Además, el centro comercial organizará un sorteo de roscones de Reyes entre sus clientes los días 2, 3, 4 y 5 de enero, en horario de 11.30 a 14.30 horas. Para participar será necesario presentar un ticket de compra igual o superior a 20 euros de cualquiera de los establecimientos de As Cancelas. 

Apertura dominical hasta el 11 de enero

Durante toda la campaña navideña, As Cancelas abrirá todos los domingos hasta el 11 de enero, manteniendo su horario comercial habitual, con el objetivo de facilitar las compras y el ocio familiar en estas fechas.

