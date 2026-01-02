La Xunta licita por 2,1 millones la ampliación del IES Lamas de Abade y la reforma del Rosalía de Castro

CEIP Lamas de Abade Maps

La Xunta de Galicia ha licitado las obras de ampliación del IES Lamas de Abade y el cambio de cubierta del IES Plurilingüe Rosalía de Castro, ambos situados en Santiago de Compostela. La Consellería de Educación, Ciencia, Universidades e Formación Profesional destinará 2,1 millones de euros a estas dos actuaciones, que se desarrollarán a lo largo de 2026.

Con esta licitación, el Gobierno gallego inicia los trámites para la contratación de las primeras obras comprometidas este año, dentro del Plan de nueva arquitectura pedagógica, que prevé intervenciones en centros educativos de toda Galicia.

Ampliación del IES Lamas de Abade

La actuación principal corresponde al IES Lamas de Abade, donde se invertirá 1,4 millones de euros para ampliar la superficie del centro en casi 500 metros cuadrados. La obra está prevista para 2026 y su finalización se sitúa a principios de 2027.

El proyecto permitirá dotar al instituto de seis nuevas aulas ordinarias y dos aulas de desdoble, en un centro que registra una alta demanda. La ampliación se realizará mediante la construcción de una planta adicional sobre la parte sur del edificio actual, de modo que los tres cuerpos del instituto queden a la misma altura, logrando uniformidad arquitectónica.

La nueva zona contará con aislamiento exterior mediante sistema SATE, carpintería de aluminio anodizado similar a la existente y se organizará en torno a un corredor central, desde el que se distribuirán las ocho aulas y una salida de emergencia conectada a una nueva escalera exterior, de uso exclusivo en caso de incendio.

Nueva cubierta en el Rosalía de Castro

La segunda actuación se desarrollará en el IES Plurilingüe Rosalía de Castro, con un presupuesto cercano a los 700.000 euros. En este caso, los trabajos se centrarán en la sustitución completa de la cubierta, retirando la tella curva actual para instalar una nueva cubrición atornillada a la estructura de madera existente y recubierta de tella curva del país, respetando el carácter histórico del edificio.

El proyecto incluye además la colocación de nuevos canalones y bajantes, la sustitución de cuatro ventanas tipo velux de acceso a la cubierta, así como trabajos de limpieza e impermeabilización, entre otras mejoras.

Más de 12 millones en obras educativas en Santiago

Estas licitaciones elevan a más de 12 millones de euros la inversión de la Xunta en obras en centros educativos de Santiago de Compostela dentro del Plan de nueva arquitectura pedagógica. En la actualidad, están en ejecución cuatro actuaciones por cerca de 4 millones de euros, entre ellas la ampliación del IES Eduardo Pondal, la reforma del Museo Pedagóxico de Galicia y el cambio de cubierta del IES A Pontepedriña. Además, ya está adjudicada la rehabilitación integral del IES Arcebispo Xelmírez II.

En el conjunto de Galicia, la Consellería prevé invertir 73,6 millones de euros en obras educativas en 2026, lo que supone un incremento del 4%, con un total de 16 actuaciones ya comprometidas para este ejercicio.