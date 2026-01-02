Mi cuenta

Diario de Ferrol

Santiago de Compostela

Hondo pesar en la USC por el fallecimiento de Beatriz del Río Cancelas

La institución destaca su compromiso, dedicación y calidad humana tras más de tres décadas de servicio

Redacción
02/01/2026 13:09
La Universidade de Santiago de Compostela manifestó este viernes su profundo pesar por el fallecimiento de Beatriz del Río Cancelas, personal técnico de Gestión y de Administración y Servicios en el Gabinete de Comunicación de la institución.

Desde la Universidad, sus compañeros y compañeras se sumaron al dolor de la familia y de las amistades, poniendo en valor la trayectoria profesional de Beatriz del Río Cancelas a lo largo de más de tres décadas de servicio a la USC. En el comunicado, la institución subraya su compromiso, dedicación y esfuerzo, así como su capacidad para crear un buen clima de trabajo.

La USC destaca también la calidez en el trato diario de Beatriz del Río Cancelas, considerada insustituible por quienes compartieron con ella años de labor profesional en el Gabinete de Comunicación, donde desarrolló su trabajo como parte del personal técnico de la universidad compostelana.

