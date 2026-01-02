Ainhoa Arteta abre el Año Nuevo en Santiago con un concierto de ópera y villancicos

Ainhoa Arteta, durante una actuación Redacción

La soprano internacional Ainhoa Arteta inaugurará el Año Nuevo en Santiago de Compostela con un concierto que tendrá lugar este domingo, 4 de enero, a las 20.00 horas, en el Palacio de Congresos e Exposicións de Galicia. La actuación incluirá piezas del repertorio clásico junto a una selección de villancicos españoles y universales, en una propuesta pensada para todos los públicos.

La artista estará acompañada por el pianista Josu de Solaun, una de las figuras más destacadas del panorama pianístico actual. De Solaun es el único músico español que ha logrado alzarse con los premios internacionales George Enescu y José Iturbi, además de haber sido reconocido con los International Classical Music Awards (ICMA) por sus grabaciones en 2021 y 2023.

Una cita destacada de la programación musical

El concierto se enmarca dentro de la programación cultural de inicio de año en la capital gallega y se presenta como una propuesta recomendada para disfrutar en espacios cubiertos, combinando ópera, música clásica y repertorio navideño. La cita refuerza la presencia de grandes nombres de la lírica internacional en los escenarios de Santiago de Compostela.

Santiago celebrará el Año Nuevo al estilo vienés con un concierto único en Galicia Más información

La actuación de Ainhoa Arteta en el Palacio de Congresos se suma así a la agenda musical de la ciudad para los primeros días de 2026, ofreciendo una oportunidad única para escuchar en directo a una de las voces más reconocidas del panorama operístico español, acompañada por un pianista de proyección internacional.