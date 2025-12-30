Xavier Castro presenta el libro 'Los grandes vinos gallegos. Originalidad e historia'

'Los grandes vinos gallegos. Originalidad e historia' analiza la evolución histórica, cultural y territorial del vino Ézaro Ediciones

El martes 30, a las 19.30 horas, la librería Couceiro acogerá la presentación del libro “Los grandes vinos gallegos. Originalidad e historia”, de Xavier Castro. El autor estará acompañado por José Mª Paz Gago, autor de "O gran libro do cocido galego" y XXX Premio de Periodismo Gastronómico Álvaro Cunqueiro, y por Ana Díaz, de Ézaro Ediciones.

La obra "Los grandes vinos gallegos. Originalidad e historia" ofrece una panorámica de la historia de un producto estrella, reconocido por su gran calidad y prestigio. El libro se adentra en las funciones relevantes que la cultura del vino ha desempeñado en el mundo tradicional, donde el vino "aportaba calidad de vida al considerarse alimento, estímulo, medicamento, forma de calefacción interior en invierno y refresco en verano, además de ser un elemento esencial en la relación social, en la fiesta y en el amor".

El volumen detalla la historia y las características de las diez áreas vitícolas del país, integradas por cinco Denominaciones de Origen y cinco Indicaciones Geográficas Protegidas, encargadas de amparar y desarrollar la calidad de los vinos que se producen en ellas. Asimismo, da cuenta de las bodegas que alcanzan la excelencia y elaboran los mejores vinos, así como de las añadas que han obtenido mayor reconocimiento.