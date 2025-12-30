Santiago refuerza la atención a las personas con enfermedades renales con un nuevo convenio entre HM Hospitales y ALCER

Renovación del convenio de colaboración entre HM Hospitales y ALCER HM Hospitales

HM Hospitales ha renovado su convenio de colaboración con la Asociación para la Lucha Contra las Enfermedades del Riñón (ALCER) de A Coruña, reafirmando así su compromiso con las personas que padecen patologías renales en la comunidad gallega.

Con una dotación económica de 6.000 euros, este acuerdo tiene como objetivo desarrollar iniciativas conjuntas que mejoren la calidad de vida de los pacientes y sus familias, al mismo tiempo que se impulsa la sensibilización social ante una enfermedad que afecta a más de siete millones de personas en España y cuya incidencia se espera que continúe en aumento en las próximas décadas.

Entre los principales factores que explican el aumento de estas enfermedades se encuentran la diabetes, las patologías cardiovasculares, el exceso de peso, la hipertensión y el tabaquismo, responsables de cuatro de cada diez nuevos diagnósticos. En este sentido, más de 100 pacientes anuales reciben una atención integral a través del equipo médico del Hospital HM La Esperanza de Santiago de Compostela.

Según ha señalado Alfredo Saborido, coordinador de ALCER Coruña, “esta epidemia de enfermedad renal crónica requiere de una intervención coordinada entre la asistencia clínica y la social. En el caso concreto de las personas con esta enfermedad son imprescindibles ejes para poder mantener el proyecto que vida que son el acompañamiento psicosocial y nutricional".

Ambas entidades coinciden en que la continuidad del convenio permitirá impulsar nuevas líneas de actuación orientadas a la educación sanitaria y al acompañamiento emocional. Entre ellas se contempla la puesta en marcha de sesiones informativas sobre hábitos de vida saludables y actividades específicas para familiares y cuidadores, con el fin de crear una red de apoyo sólida que ayude a afrontar de manera integral los desafíos que implica convivir con una enfermedad renal crónica.