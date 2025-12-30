Santiago de Compostela, mes a mes: lo que marcó 2025 en la ciudad

Montaje con algunas de las noticias más relevantes para la ciudad de Santiago durante este 2025 Redacción

Santiago no se explica bien desde los titulares sueltos. Se entiende mejor cuando se mira como se contemplan sus monumentos: de cerca, con paciencia y sabiendo que cada piedra que lo conforma es consecuencia de la colocación de la anterior. 2025 fue un año de esos en los que la ciudad pareció vivir dos vidas a la vez: la del día a día —los problemas de movilidad, la presión turística, la vivienda— y la de los grandes momentos que vuelven, como un latido colectivo, cada vez que las calles se llenan de cultura o de fiesta.

Hubo decisiones que tocaron lo práctico, de lo que se mide en minutos, en esperas y en colas. Y también hubo debates que apuntaron al fondo: qué modelo de ciudad quiere ser Santiago cuando el mundo la visita. A ratos, 2025 pareció avanzar a base de ajustes: una norma que entra en vigor, un servicio que se amplía, una programación que se reinventa para que Compostela siga sonando a presente y no solo a postal.

Este anuario es una línea temporal: doce meses, doce hechos concretos. El lector no encontrará aquí todos los acontecimientos del año, ni mucho menos. Pero sí están aquellos que, por su alcance o por su simbolismo, dejaron rastro en la conversación pública y en la vida de la ciudad.

Enero | Un paso para desbloquear el taxi en Compostela

La Xunta trasladó al Concello un informe favorable para ampliar en 29 licencias la flota de taxis, con el objetivo de pasar de 144 a 173 autorizaciones y aumentar también el número de vehículos adaptados.

La Xunta autoriza las 29 licencias de taxi que pedía el Ayuntamiento de Santiago Más información

El impacto fue inmediato en términos de expectativas: en un servicio cuestionado durante meses por usuarios y por el propio debate político, la medida se interpretó como un intento de rebajar la tensión y mejorar la movilidad cotidiana, especialmente en una ciudad con picos de demanda muy ligados a turismo, eventos y actividad universitaria.

Febrero | El anuncio del cierre del aeropuerto, una noticia que ya condiciona planes

Aena informó de que el aeropuerto de Santiago-Rosalía de Castro tendría un cierre de 35 días en abril y mayo de 2026 dentro de las actuaciones de renovación del pavimento de pista y sistemas de baja visibilidad, una noticia conocida en febrero y que empezó a mover agendas de aerolíneas y territorio con mucha antelación.

El Aeropuerto de Santiago cerrará durante 35 días para acometer obras en sus instalaciones Más información

Aunque el cierre sea en 2026, el impacto sobre 2025 fue real: planificación turística, estrategias de conectividad y conversación pública sobre la dependencia aérea de Compostela y su área de influencia.

Marzo | Un aniversario cultural de peso en el calendario compostelano

Santiago acogió en marzo la exposición por el 75 aniversario de Editorial Galaxia en la sede de Afundación, una cita que puso el foco en la memoria cultural y en la industria editorial gallega, con un recorrido por títulos, historia y figuras clave.

Editorial Galaxia celebra 75 anos de historia cunha exposición na Sede Afundación de Compostela Más información

El impacto fue más simbólico que inmediato: reforzó la idea de Santiago como capital cultural que no solo programa, sino que también celebra y revisa su propio tejido creativo y lingüístico.

Abril | Incendios en viviendas: el recordatorio de la fragilidad del casco urbano

A finales de abril se registró un incendio en un edificio del casco histórico de Santiago que fue finalmente extinguido por los servicios de emergencia.

Extinguido un incendio en un edificio del casco histórico de Santiago Más información

Más allá del episodio concreto, el impacto se lee en clave urbana: el casco histórico —con inmuebles antiguos, usos cambiantes y viviendas a veces deshabitadas— sigue exigiendo prevención y respuesta rápida, porque cualquier incidente tiene un efecto multiplicador en una zona de alta densidad patrimonial y humana.

Mayo | Kip Thorne trae la ciencia de frontera al corazón de Compostela

Santiago recibió en mayo la visita del físico teórico Kip Thorne, premio Nobel de Física y una de las figuras clave en la detección de las ondas gravitacionales. Su paso por la ciudad, vinculado a encuentros académicos y divulgativos, situó durante varios días a Compostela en el mapa internacional de la ciencia de frontera.

El Nobel de Física Kip Thorne visita Santiago Más información

El impacto fue principalmente simbólico y cultural: la presencia de una figura de este calibre reforzó el papel de la ciudad —y de su universidad— como espacio de pensamiento y conocimiento, más allá de su dimensión patrimonial. La visita de Thorne funcionó como recordatorio de que Santiago no solo conserva pasado, sino que también dialoga con las grandes preguntas del presente, desde el origen del universo hasta los límites del conocimiento humano.

Junio | O Son do Camiño confirma a Santiago como gran plaza musical, que también estrena estación intermodal

Junio volvió a situar a Santiago en el centro del mapa musical con la celebración del Festival O Son do Camiño, que reunió durante varios días a 125.000 personas, convirtiendo la edición de 2025 en la más exitosa de su historia. El evento, ya plenamente consolidado en el calendario estatal de grandes festivales, combinó artistas internacionales y nacionales con una organización que volvió a poner a prueba la capacidad logística de la ciudad.

Más de 125.000 personas convierten O Son Do Camiño 2025 en la edición más exitosa hasta la fecha Más información

Pero junio también dejó una imagen histórica para la ciudad: la inauguración de la estación intermodal de Santiago, una infraestructura largamente esperada que marca un antes y un después en la movilidad urbana y metropolitana. La nueva terminal integra tren y autobús en un mismo espacio, mejora la accesibilidad y redefine uno de los principales nodos de entrada a Compostela.

Así es la nueva estación de Santiago-Daniel Castelao: moderna, multimodal y con nombre propio Más información

Julio | El Apóstol, los fuegos y la ciudad en su gran noche

Las Fiestas del Apóstol volvieron a tener su punto de máxima intensidad la noche del 24 de julio, con el espectáculo de fuegos como uno de los grandes hitos del calendario.

Los fuegos del Apóstol llenan de color un Santiago en fiestas Más información

El impacto es transversal y conocido por cualquier compostelano: refuerza identidad, atrae visitantes y reorganiza la ciudad durante días, desde movilidad hasta ocupación hostelera. Y, en términos simbólicos, confirma que Santiago sigue teniendo un centro emocional que se enciende —literalmente— cuando llega el Apóstol.

Agosto | Santiago bate récords turísticos en plena temporada alta

Agosto confirmó a 2025 como uno de los años de mayor afluencia turística en la historia reciente de Santiago de Compostela, con cifras récord tanto de visitantes como de pernoctaciones. Hoteles y alojamientos turísticos rozaron el lleno técnico durante gran parte del mes, y el casco histórico vivió jornadas de máxima intensidad, especialmente en torno a los flujos del Camino de Santiago.

Santiago reafírmase como destino turístico líder en Galicia: medran as estadías no primeiro semestre de 2025 Más información

De forma independiente, el mes quedó marcado por un suceso trágico en el centro de la ciudad, donde una mujer perdió la vida tras ser atropellada por el tren turístico. El accidente generó una fuerte conmoción social y se mantuvo en las conversaciones diarias de los compostelanos durante varias semanas.

Muere una mujer atropellada por el tren turístico de Santiago Más información

Septiembre | El golpe aéreo: Ryanair anuncia el cierre de su base y un ERE

Septiembre trajo una de las noticias económicas más relevantes del año: Ryanair anunció el cierre de su base en Lavacolla y la presentación de un ERE que afectaría a entre 100 y 120 empleados de asistencia en tierra, además de una reducción drástica de vuelos en Santiago.

Ryanair cerrará su base de Santiago y dejará la ciudad sin inversión fija de la aerolínea Más información

El impacto fue inmediato: preocupación laboral y un debate de fondo sobre conectividad, competitividad y dependencia de determinadas aerolíneas en la estructura de rutas del aeropuerto compostelano, con consecuencias directas para turismo, empresa y movilidad de residentes.

Octubre | Entra en vigor la recarga municipal ligada a las estadías turísticas y comienza el conflicto entre Bomberos y Concello

El 1 de octubre entró en vigor la recarga municipal sobre el impuesto autonómico a las estadías turísticas, un cambio que trasladó el debate sobre el modelo turístico al terreno de la aplicación práctica en los alojamientos.

Santiago de Compostela aprueba la tasa turística: así será el nuevo impuesto por estancia en la capital gallega Más información

Pero el mes quedó especialmente señalado por el conflicto entre el cuerpo de bomberos y el Concello de Santiago, que se intensificó con denuncias públicas sobre la falta de personal, medios y planificación. El desacuerdo, visible en la calle y en los plenos municipales, trascendió el ámbito laboral para convertirse en un asunto de seguridad ciudadana, generando inquietud entre la población y desgaste político.

Noviembre | Luces y Mercado de Navidad: arranca la campaña de invierno

El 28 de noviembre Santiago abrió el Mercado de Navidad en Carreira do Conde y activó el encendido de luces, dando inicio a la programación navideña y a una campaña clave para comercio y hostelería.

El encendido de la Navidad compostelana, en imágenes Más información

El impacto fue económico y de ciudad: el centro recuperó ese pulso de paseo, compras y ocio que redefine la movilidad y la vida urbana durante semanas, con un calendario que ya funciona como temporada alta en miniatura.

Diciembre | Acuerdo histórico para descentralizar el grado de Medicina y cierre de un emblema del ocio picheleiro

Diciembre cerró el año con un acuerdo clave para el futuro universitario de Galicia y de Santiago: la Xunta y las universidades gallegas alcanzaron un consenso para avanzar en la descentralización del grado de Medicina, un pacto que pone fin a años de debate y tensiones institucionales en torno a la formación médica.

La USC da luz verde al acuerdo para extender la docencia de Medicina en Galicia Más información

El acuerdo establece un modelo compartido que refuerza el papel de la Universidade de Santiago de Compostela como eje del grado, al tiempo que abre la puerta a una mayor implicación de otras universidades y áreas sanitarias del territorio. El impacto para la ciudad es estratégico: Santiago consolida su posición como referente académico y sanitario, ligado al Hospital Clínico y a la tradición docente, pero lo hace en un contexto de cooperación que busca dar respuesta a la demanda creciente de profesionales y a las necesidades del sistema público de salud.

Pero diciembre también trajo una noticia de signo opuesto, cargada de simbolismo urbano y cultural: el cierre de la sala Malatesta, uno de los espacios más reconocibles de la música en directo y la cultura alternativa compostelana. La bajada de su persiana supuso algo más que el fin de un local: fue leída como la pérdida de un lugar de identidad, de escena y de memoria colectiva para varias generaciones.

La sala Malatesta anuncia su cierre y denuncia una “persecución” por parte del Concello de Santiago Más información

El impacto del cierre resonó especialmente en el tejido cultural independiente, reabriendo el debate sobre la dificultad para sostener proyectos culturales no masivos en una ciudad sometida a fuertes presiones económicas, turísticas e inmobiliarias. Diciembre dejó así una imagen elocuente: mientras Santiago planifica su futuro académico e institucional, también se enfrenta al reto de no perder los espacios que han dado forma a su vida cultural más cotidiana y menos oficial.

Con la mirada puesta en 2026

Santiago termina 2025 como suelen terminar los años aquí: con la sensación de que nada se clausura del todo, de que cada diciembre es más bien una puerta que se entreabre. La ciudad avanzó en lo tangible —movilidad, fiscalidad turística— y también en lo intangible, ese relato que necesita para no convertirse en un lugar únicamente visitado, sino también habitado con orgullo. Hubo noticias duras, como las que recuerdan que la seguridad y la convivencia no son consignas, sino asuntos con consecuencias. Y hubo celebraciones que, sin resolver nada por sí solas, sostienen lo más difícil: la continuidad de una comunidad.

Si algo deja 2025 es un mapa de tensiones muy claras. El turismo, convertido en motor y fricción a la vez. La vivienda, presente como preocupación estructural. La conectividad, expuesta a decisiones empresariales que golpean más allá del aeropuerto. Y, aun así, la ciudad siguió generando cultura, fiesta, calle, calendario; siguió insistiendo en que Compostela es más que una suma de problemas y postales, porque también es una manera de estar en el mundo.

A veces, Santiago parece vivir en esa paradoja: cuanto más la visitan, más tiene que explicarse a sí misma; cuanto más se celebra, más necesita ordenarse. 2025 fue precisamente eso: un año de explicación y de ajuste, de golpes y de luz. Y, como casi todo en esta ciudad, quedó escrito en el sitio donde mejor se archiva la memoria: en las calles.