Reclaman una fiesta de Fin de Año sin alcohol en Ames

Pabellón municipal de Bertamiráns

La Unión de Cidadáns Independentes (UCIN) de Ames ha reclamado que la fiesta de Fin de Año que se celebrará en el pabellón de Bertamiráns se desarrolle sin venta de bebidas alcohólicas, con el objetivo de ofrecer una alternativa de ocio nocturno saludable, segura e inclusiva para dar la bienvenida a 2026.

Según expone la propia formación en una nota de prensa, el evento —previsto con una capacidad máxima de 870 personas— debería convertirse en un espacio de convivencia centrado en la música, la celebración colectiva y el ocio responsable, alejándose del consumo de alcohol. Desde UCIN Ames subrayan que su propuesta busca un Fin de Año “pensado para todas las edades” y alineado con la promoción de hábitos saludables.

Prevención y seguridad

La organización sostiene que el Concello de Ames tiene ante sí la oportunidad de liderar un nuevo modelo de fiesta pública, reduciendo los riesgos asociados al consumo de alcohol, especialmente entre la población joven, y evitando posibles problemas de seguridad, actos vandálicos o molestias a los vecinos.

En este sentido, UCIN insiste en que su planteamiento no pretende limitar la actividad de otros establecimientos privados con licencia propia, sino definir el recinto municipal del evento como un espacio libre de alcohol, en el marco de una celebración organizada por la administración local.

Un modelo alternativo de ocio nocturno

La formación defiende que esta iniciativa permitiría consolidar Ames como un referente en ocio nocturno alternativo, ofreciendo a la vecindad una celebración en el propio municipio y evitando desplazamientos a otras localidades. UCIN anima al Concello a escuchar esta demanda ciudadana y a apostar por un Fin de Año “diferente, moderno y responsable”, acorde con una sociedad que reclama cada vez más espacios de ocio saludables.