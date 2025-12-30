Mi cuenta

Santiago de Compostela

La Traslación del Apóstol llena la Catedral de Santiago en una solemne celebración marcada por la tradición y la música

La misa estacional, presidida por el arzobispo de Santiago, incluyó la Ofrenda Nacional y el funcionamiento del Botafumeiro ante autoridades y numerosos fieles

Eladio Lois
Eladio Lois
30/12/2025 13:56
Durante la ceremonia, se destacó la participación del presidente del Parlamento de Galicia, Miguel Santalices, como delegado regio; la figura encargada de realizar la tradicional Ofrenda de Traslación en representación de todo el país
El presidente del Parlamento de Galicia, Miguel Santalices, actuó como delegado regio; la figura encargada de realizar la tradicional Ofrenda de Traslación en representación de todo el país
Cedida
La Catedral de Compostela acogió esta mañana la tradicional festividad de la Traslación del Apóstol Santiago, un acto solemne que cada 30 de diciembre conmemora la llegada de los restos del Apóstol desde Tierra Santa —concretamente desde Jeffa, en la actual Palestina— hasta la ciudad picheleira. La celebración, cargada de simbolismo y devoción, congregó a cientos de fieles y peregrinos que acudieron a rendir homenaje al patrón de España.

Procesión, Pórtico de la Gloria y Botafumeiro

El inicio de la celebración estuvo marcado por la procesión del Cabildo Catedralicio desde la Porta do Tesouro, portando la imagen-relicario del Apóstol Santiago, el conocido Santiago Coquatrix, una valiosa pieza de orfebrería del siglo XIV. El cortejo recorrió las naves laterales y la girola acompañado por el canto Astro refulgente y la tradicional marcha de chirimías, interpretada por ministriles del Centro Superior de Música de Galicia.

El relicario de Santiago el Mayor, Santiago Coquatrix
El relicario de Santiago el Mayor, Santiago Coquatrix
Redacción

Uno de los momentos más solemnes se vivió en el transepto norte, donde funcionó el Botafumeiro mientras sonaba el Himno del Apóstol Santiago, antes de que la procesión retomase su avance hacia el Pórtico de la Gloria. Allí, la Escolanía interpretó el motete Dum Pater Familias, del Códice Calixtino, en un pasaje cargado de simbolismo histórico y espiritual. 

El botafumeiro, en funcionamiento durante el acto
El botafumeiro, en funcionamiento durante el acto
Cedida

La Ofrenda Nacional y la homilía

Ya en el altar mayor, tuvo lugar la misa estacional correspondiente a la festividad de la Traslación. Uno de los momentos centrales fue la Invocación-Ofrenda, realizada por el delegado regio, el presidente del Parlamento de Galicia, Miguel Ángel Santalices, a la que respondió el arzobispo con su Respuesta-Homilía, siguiendo el rito tradicional de esta celebración.

En su intervención, el prelado compostelano profundizó en el significado del testimonio del Apóstol Santiago y en la vigencia de su mensaje, invitando a los fieles a vivir la fe con compromiso y esperanza en el contexto actual. 

Una liturgia cuidada y con amplio acompañamiento musical

La celebración contó con una cuidada puesta en escena litúrgica y musical, con la participación de la Escolanía de la Catedral, las voces graves del Coro Cardeal Quiroga, solistas vocales y un cuarteto de metales del Centro Superior de Música de Galicia, además del acompañamiento al órgano. La música, presente a lo largo de toda la ceremonia, subrayó el carácter solemne de una festividad profundamente arraigada en la tradición compostelana.

Tras la bendición final, el cortejo litúrgico regresó en procesión hasta el Pórtico de la Gloria, donde el arzobispo despidió a las autoridades antes de dar por concluida la celebración.

