Fernando Lueiro Balado gaña por segunda vez o concurso Imaxes de Boqueixón
A súa imaxe da ponte de Ponte Ledesma foi escollida entre 71 fotografías e encabezará o calendario municipal de 2026
O fotógrafo Fernando Lueiro Balado proclamouse vencedor, por segunda vez, do concurso de fotografía Imaxes de Boqueixón coa obra Reflexos da Ponte, unha imaxe da ponte de Ponte Ledesma reflectida tanto na auga como nunha esfera. A proposta foi elixida polo xurado como a mellor das 71 fotografías presentadas a concurso nesta undécima edición, dúas máis ca na convocatoria anterior.
Lueiro Balado xa resultara gañador na edición de 2023, cunha fotografía aérea das Illas de Gres, e nesta ocasión volveu destacar cunha segunda imaxe que acadou a cuarta posición, polo que tamén formará parte do Calendario 2026 do Concello de Boqueixón.
O podio do certame
O segundo premio foi para o xornalista César Carracedo Pose, gañador da edición de 2024, coa obra Ofrenda nocturna, unha impactante imaxe nocturna da Capela de San Sebastián, ao pé do Pico Sacro, na que sobresaen os contrastes entre a luz vermella das candeas e o ceo negro estrelado. O terceiro posto recaeu en Sojhayla Mendieta Celedón, veciña de Boqueixón, coa fotografía Esperando o Entroido, que amosa un xeneral da Ulla de costas contemplando o Pico Sacro. Premios e calendario municipal.