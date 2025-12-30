El Colegio Peleteiro recauda más de 6.000 euros para Asanog y supera la tonelada de alimentos en su campaña de Navidad

El alumnado del centro educativo compostelano que participó en la iniciativa solidaria Colegio Peleteiro

El Colegio M. Peleteiro-Dolores Ramos cerró su campaña de Navidad con un balance solidario destacado, tras recaudar 6.004,96 euros destinados íntegramente a Asanog y reunir 1.032 kilos de alimentos para el Banco de Alimentos de Santiago, según informó el propio centro.

La recaudación económica fue posible gracias a la organización de dos mercadillos solidarios. En Primaria, la iniciativa se desarrolló durante cinco días, coincidiendo con los festivales navideños, con la implicación activa de alumnado y profesorado en la elaboración, donación y venta de productos con fines benéficos, como libros, juguetes, ropa o decoraciones navideñas.

En Infantil, el mercadillo se celebró durante una tarde, con un puesto por aula con decoraciones elaboradas por docentes y niños, además de una mesa de repostería, otra con artículos confeccionados por el personal del centro y un puesto de libros de segunda mano. La iniciativa se convirtió también en una experiencia educativa, fomentando valores como la empatía, la cooperación y la responsabilidad social entre el alumnado.

Más de una tonelada para el Banco de Alimentos

De forma paralela, la Asociación de Madres y Padres de Alumnos del centro organizó, un año más, la tradicional campaña de Navidad en beneficio del Banco de Alimentos de Santiago. Entre los días 9 y 12 de diciembre, las familias y el alumnado lograron reunir 1.032 kilos de productos, principalmente alimentos navideños, aceite y conservas, que fueron embalados y entregados el 17 de diciembre.

Santiago celebrará el Año Nuevo al estilo vienés con un concierto único en Galicia Más información

Durante el acto de entrega se puso en valor la actitud ejemplar del alumnado y su participación activa en ambas iniciativas solidarias. Desde la AMPA se destacó la trayectoria solidaria de las familias, así como el compromiso constante del profesorado y de la Dirección del centro en la promoción de valores como la solidaridad, la justicia social y el apoyo a quienes más lo necesitan.