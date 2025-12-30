El Colegio Peleteiro recauda más de 6.000 euros para Asanog y supera la tonelada de alimentos en su campaña de Navidad
Los mercadillos solidarios y la campaña impulsada por la AMPA movilizaron a alumnado, familias y profesorado en Santiago
El Colegio M. Peleteiro-Dolores Ramos cerró su campaña de Navidad con un balance solidario destacado, tras recaudar 6.004,96 euros destinados íntegramente a Asanog y reunir 1.032 kilos de alimentos para el Banco de Alimentos de Santiago, según informó el propio centro.
La recaudación económica fue posible gracias a la organización de dos mercadillos solidarios. En Primaria, la iniciativa se desarrolló durante cinco días, coincidiendo con los festivales navideños, con la implicación activa de alumnado y profesorado en la elaboración, donación y venta de productos con fines benéficos, como libros, juguetes, ropa o decoraciones navideñas.
En Infantil, el mercadillo se celebró durante una tarde, con un puesto por aula con decoraciones elaboradas por docentes y niños, además de una mesa de repostería, otra con artículos confeccionados por el personal del centro y un puesto de libros de segunda mano. La iniciativa se convirtió también en una experiencia educativa, fomentando valores como la empatía, la cooperación y la responsabilidad social entre el alumnado.
Más de una tonelada para el Banco de Alimentos
De forma paralela, la Asociación de Madres y Padres de Alumnos del centro organizó, un año más, la tradicional campaña de Navidad en beneficio del Banco de Alimentos de Santiago. Entre los días 9 y 12 de diciembre, las familias y el alumnado lograron reunir 1.032 kilos de productos, principalmente alimentos navideños, aceite y conservas, que fueron embalados y entregados el 17 de diciembre.
Durante el acto de entrega se puso en valor la actitud ejemplar del alumnado y su participación activa en ambas iniciativas solidarias. Desde la AMPA se destacó la trayectoria solidaria de las familias, así como el compromiso constante del profesorado y de la Dirección del centro en la promoción de valores como la solidaridad, la justicia social y el apoyo a quienes más lo necesitan.