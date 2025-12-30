Mi cuenta

El Cartero Real recibirá las cartas de los niños en El Corte Inglés de Santiago

La actividad se celebrará en la planta baja, en horario de tarde, entre el 2 y el 4 de enero

Eladio Lois
Eladio Lois
30/12/2025 12:33
Uno de los Carteros Reales de los Reyes Magos, en una foto de archivo
Uno de los Carteros Reales de los Reyes Magos, en una foto de archivo
Redacción
El El Corte Inglés de Santiago de Compostela acogerá, del 2 al 4 de enero, la visita del Cartero Real, que recibirá las cartas dirigidas a Sus Majestades los Reyes Magos en la planta baja del centro comercial.

El Philharmonic Ensemble, integrado por miembros de la Filarmónica de Viena, en una actuación reciente

Santiago celebrará el Año Nuevo al estilo vienés con un concierto único en Galicia

La actividad se desarrollará en horario de 17.30 a 20.00 horas, ofreciendo a los más pequeños la posibilidad de entregar en mano sus deseos en un entorno especialmente preparado para la ocasión. El Cartero Real estará situado en su trono, convirtiendo la visita en una experiencia pensada para disfrutar en familia.

