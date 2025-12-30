Santiago de Compostela
El Cartero Real recibirá las cartas de los niños en El Corte Inglés de Santiago
La actividad se celebrará en la planta baja, en horario de tarde, entre el 2 y el 4 de enero
El El Corte Inglés de Santiago de Compostela acogerá, del 2 al 4 de enero, la visita del Cartero Real, que recibirá las cartas dirigidas a Sus Majestades los Reyes Magos en la planta baja del centro comercial.
La actividad se desarrollará en horario de 17.30 a 20.00 horas, ofreciendo a los más pequeños la posibilidad de entregar en mano sus deseos en un entorno especialmente preparado para la ocasión. El Cartero Real estará situado en su trono, convirtiendo la visita en una experiencia pensada para disfrutar en familia.