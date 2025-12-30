El Cartero Real recibirá las cartas de los niños en El Corte Inglés de Santiago

Uno de los Carteros Reales de los Reyes Magos, en una foto de archivo Redacción

El El Corte Inglés de Santiago de Compostela acogerá, del 2 al 4 de enero, la visita del Cartero Real, que recibirá las cartas dirigidas a Sus Majestades los Reyes Magos en la planta baja del centro comercial.

La actividad se desarrollará en horario de 17.30 a 20.00 horas, ofreciendo a los más pequeños la posibilidad de entregar en mano sus deseos en un entorno especialmente preparado para la ocasión. El Cartero Real estará situado en su trono, convirtiendo la visita en una experiencia pensada para disfrutar en familia.