Santiago de Compostela

Detenida una mujer en el aeropuerto de Santiago tras apropiarse de un bolso con más de 1.000 euros en efectivo

La intervención permitió devolver la documentación, el dinero y los efectos personales a una familia cuyo vuelo estaba a punto de partir

Eladio Lois
Eladio Lois
30/12/2025 12:07
La Guardia Civil, en el aeropuerto de Santiago
La Guardia Civil, en el aeropuerto de Santiago
Cedida
La Guardia Civil detuvo a una mujer como presunta autora de un delito de apropiación indebida en el Aeropuerto Rosalía de Castro, según ha informado el cuerpo a través de una nota de prensa. Los hechos se produjeron este 30 de diciembre en la zona de embarque de la terminal compostelana.

Según explica la Guardia Civil, una pasajera olvidó un bolso de pequeñas dimensiones sobre un banco antes de abandonar momentáneamente el lugar. Al regresar pocos minutos después, el bolso ya no se encontraba allí. En su interior llevaba la documentación de identidad de cuatro miembros de su familia, las tarjetas de embarque, un teléfono móvil y 1.060 euros en efectivo, con el añadido de que el vuelo estaba a punto de despegar, lo que podía haber impedido el embarque.

Localización en la cola de embarque

De forma inmediata, los agentes de la Sección Fiscal y de Fronteras iniciaron las gestiones para esclarecer lo ocurrido. Gracias a estas actuaciones, lograron identificar a la persona que presuntamente había recogido el bolso del asiento y localizarla posteriormente en la cola de embarque de un vuelo con destino a otro país.

Durante la intervención, los guardias civiles recuperaron el bolso, que había sido arrojado a la papelera de un aseo del aeropuerto tras extraer el dinero en efectivo. La mujer ocultaba entre su vestimenta los 1.060 euros, procediendo los agentes a su detención y a la devolución de todos los efectos a sus legítimos propietarios.

Desde la Guardia Civil recuerdan la importancia de mantener las pertenencias bajo control, especialmente en periodos de elevada afluencia de viajeros, cuando las aglomeraciones pueden facilitar la comisión de este tipo de delitos.

