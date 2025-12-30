A Xunta de Goberno inicia os trámites para recibir tres actuacións do proxecto ‘Entre Sar e Sarela’
As intervencións permitiron mellorar a accesibilidade, a restauración ambiental e a biodiversidade no Xardín Botánico, Cornes e o monte do Viso
A Xunta de Goberno de Santiago deu luz verde ao inicio dos trámites para recibir as obras en tres das cinco localizacións incluídas no proxecto 'Entre Sar e Sarela', o proxecto co que se está a reforzar o anel verde exterior de Santiago de Compostela para mellorar a naturalidade dos espazos verdes e mellorar a calidade de vida das persoas.
Primeiro está a restauración ambiental e creación do laboratorio vivo urbano agroecolóxico no Xardín Botánico e o corredor do río Sarela en Santiago de Compostela. Grazas a esta obra recuperáronse os itinerarios peonís na zona do Xardín Botánico de Santiago. Mellorouse a accesibilidade un espazo de grande interese ambiental e recuperáronse as antigas zonas de cultivo para plantas diferentes variedades de froiteiras autóctonas.
En canto á redacción de proposta de actuación e execución da recualificación e recuperación ambiental da área verde no barrio de Cornes, esta actuación mellorou a naturalidade da zonas verde situada entre infraestruturas mellorando tamén a naturalidade da lagoa, espazo de interese para a fauna e na que se incorporou unha especie de nenúfar autóctono.
Finalmente está a redacción de proposta de actuación e execución da consolidación do Anel Verde Exterior. Restauración ecolóxica e fomento da biodiversidade no monte periurbano do Viso en Santiago de Compostela. Mellorouse o acceso a esa área de grande interese ornitolóxico onde tamen se realizou unha plantación nunha parcela municipal en desuso.