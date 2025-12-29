Últimas semanas para participar en el certamen de grupos musicales de la USC

Ginko Biloba, los ganadores de la última edición, en una foto de archivo Concello de Ames

La Universidade de Santiago de Compostela mantiene abierto, por tercer año consecutivo, el Certamen de grupos musicales de la USC, una iniciativa impulsada por la Vicerreitoría de Estudantes e Cultura con el objetivo de dar visibilidad a artistas y bandas de música moderna vinculadas a la comunidad universitaria, especialmente a su estudiantado.

El plazo para presentar candidaturas permanecerá abierto hasta el 7 de enero, y podrán concurrir tanto artistas individuales como grupos, siempre que estén integrados por un mínimo de dos miembros de la comunidad universitaria, o tres en el caso de formaciones de cinco o más componentes. El certamen repartirá tres premios dotados con 800, 450 y 250 euros, respectivamente.

Requisitos y propuestas musicales

Las solicitudes deberán incluir temas originales de música moderna que no hayan sido premiados con anterioridad. Cada participante o grupo podrá presentar una única candidatura y una sola propuesta musical.

Quedan excluidas de la convocatoria las personas o grupos que ya hayan resultado premiados en ediciones anteriores, así como aquellos que cuenten con trabajos discográficos editados, salvo en el caso de discos autoeditados y sin respaldo discográfico en la actualidad.

Fases del certamen y criterios de valoración

El proceso de selección constará de dos fases. En primer lugar, un jurado realizará una preselección de tres propuestas entre todas las presentadas. Para ello se tendrán en cuenta criterios como la originalidad e instrumentación y la afinación y ejecución (3,5 puntos cada uno), la puesta en escena (2 puntos) y el uso del gallego (1 punto).

Las propuestas seleccionadas pasarán a la fase final, que se resolverá mediante una actuación en directo durante un concierto de la Primavera Cultural 2025, con una intervención máxima de 10 minutos por aspirante, de la que saldrán los ganadores definitivos.