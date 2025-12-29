Mi cuenta

Diario de Ferrol

Santiago de Compostela

UCIN denuncia incumplimientos legales y graves defectos en la obra de la avenida Rosalía de Castro, en O Milladoiro

La formación cuestiona la recepción de los trabajos y exige una revisión técnica integral, la corrección inmediata de las deficiencias y la publicación de los informes oficiales

Martín Campos
29/12/2025 14:58
El titular de UCIN Galicia, José Luis Calo, en la avenida Rosalía de Castro de O Milladoiro
El titular de UCIN Galicia, José Luis Calo, en la avenida Rosalía de Castro de O Milladoiro
Cedida
La organización UCIN Galicia ha expresado su preocupación por el estado de la obra de la avenida Rosalía de Castro, en O Milladoiro, al considerar que presenta deficiencias constructivas y problemas de accesibilidad que afectan a la calidad del espacio público y a la vida diaria de la vecindad-

En una nota de prensa, la formación sostiene que la actuación fue recepcionada pese a presentar carencias en la ejecución, tanto en el diseño de los itinerarios peatonales como en los materiales empleados, lo que, a su juicio, debería haberse corregido antes de dar por finalizados los trabajos. 

Accesibilidad y acabados, principales críticas

Entre los aspectos señalados, UCIN Galicia menciona aceras mal resueltas, pendientes poco adecuadas y la presencia de obstáculos en el recorrido peatonal que dificultan la movilidad, especialmente en el caso de personas con diversidad funcional. La organización apunta también a problemas en los pavimentos y acabados, con un deterioro prematuro y soluciones constructivas que considera poco adecuadas para garantizar la durabilidad y la seguridad del espacio urbano.

Asimismo, alude a defectos de ejecución, como remates incompletos, alineaciones incorrectas y una integración insuficiente de algunos elementos urbanos con el proyecto previsto. 

Petición de revisión y transparencia

UCIN Galicia advierte de que estas deficiencias afectan a la calidad urbana y a la experiencia cotidiana de los vecinos, y reclama por ello una revisión técnica integral de la obra. La formación pide además la corrección de los problemas detectados, el cumplimiento de los criterios de accesibilidad y la publicación de los informes técnicos y del acta de recepción de los trabajos.

