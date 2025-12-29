Mi cuenta

Diario de Ferrol

Santiago de Compostela

Santiago despedirá el año con la Filarmónica de Berlín en la gran pantalla

El Concierto de Nochevieja se proyectará este miércoles, 31 de diciembre, en cines Compostela, con un programa dirigido por Kirill Petrenko

Eladio Lois
Eladio Lois
29/12/2025 12:26
La proyección será en los míticos cines Compostela
La proyección será en los míticos cines Compostela
Redacción
Santiago de Compostela se sumará este miércoles, 31 de diciembre, a la retransmisión internacional del Concierto de Nochevieja de la Filarmónica de Berlín, una de las citas musicales más emblemáticas del calendario clásico europeo. La proyección tendrá lugar en cines Compostela, a partir de las 17.30 horas, permitiendo al público compostelano despedir el año con una propuesta cultural de primer nivel.

San Fiz de Solovio: Belén tradicional

Santiago de Compostela reúne este Nadal unha ampla programación de beléns en barrios e espazos emblemáticos da cidade

Más información

La iniciativa llegará también a salas de A Coruña, Vigo y Lugo, aunque en la capital gallega adquiere un protagonismo especial al convertirse en uno de los pocos puntos de exhibición en Galicia de este evento sinfónico de referencia.

Una cita festiva pensada para todos los públicos

La organización del espectáculo destaca que el programa ha sido concebido como una propuesta “festiva, llena de contrastes y pensada para emocionar”, tanto a los oyentes habituales de la música clásica como a quienes se acercan por primera vez a este repertorio. El concierto tendrá una duración aproximada de 120 minutos y combinará diferentes estilos y épocas musicales.

Al frente de la orquesta estará su director titular, Kirill Petrenko, que guiará a la Filarmónica de Berlín en un recorrido marcado por el romanticismo, el lirismo y la modernidad.

