Santiago de Compostela reúne este Nadal unha ampla programación de beléns en barrios e espazos emblemáticos da cidade
Montaxes tradicionais, populares e artísticas poderán visitarse ata xaneiro en igrexas, centros culturais e instalacións institucionais
Santiago de Compostela acolle este Nadal unha ampla e diversa programación de beléns repartidos por distintos barrios e espazos emblemáticos da cidade, con propostas que abranguen desde montaxes tradicionais e populares ata interpretacións artísticas e surrealistas.
O primeiro do que imos falar é o Belén de San Fiz de Solovio, un belén tradicional con preto de 500 figuras, pezas móbiles, río con auga corrente, ciclo día/noite e efectos especiais. Poderá visitarse ata o 5 de xaneiro en distintos horarios segundo as datas sinaladas, incluíndo xornadas especiais nos días 31 de decembro e o 1 de xaneiro.
Outro dos beléns destacados é o Belén Popular da Catedral de Santiago de Compostela, aberto ata o 11 de xaneiro na Igrexa de Santo Agostiño. Trátase dun belén de estilo popular, con figuras artesanais de Nicolás Almansa, que ocupa 70 metros cadrados e conta con 530 figuras, algunhas delas con automatismos. Nas mesmas datas pode visitarse tamén o Belén Napolitano da Catedral, situado na Igrexa do Convento do Carme, cunha montaxe de 50 metros cadrados e 500 figuras artesanais, moitas delas móbiles.
No barrio de Conxo, na Ruela de Torrente, exhíbese un dos beléns familiares máis antigos de Compostela, aberto ata o 7 de xaneiro. A montaxe supera os 45 metros cadrados e inclúe 1.250 figuras, das cales 135 son móbiles, ademais de escenas bíblicas, murallas, iluminación abundante, auga e vexetación natural.
O Belén Familiar de Mallou, aberto ata o 7 de xaneiro, reúne máis de 1.500 pezas nun espazo de 30 metros cadrados. Esta montaxe, que se exhibe desde hai máis de 50 anos nun local anexo á vivenda familiar, conta con elementos mecanizados e foi recoñecida con diversos premios ao longo da súa traxectoria.
A Colexiata de Sar acolle ata finais de xaneiro o Nacemento da Colexiata de Sar, unha exhibición con máis de 30 anos de historia que presenta escenas tradicionais con figuras móbiles no claustro do templo.
Na rúa de San Caetano pode visitarse o Belén da Igrexa de San Caetano, unha exposición con figuras procedentes de distintos países do mundo, especialmente de América, así como exemplos do belén francés, filipino, de Terra Santa, Mozambique ou Bangladesh.
A Fundación Eugenio Granell ofrece ata o 11 de xaneiro, un belén artístico cunha perspectiva surrealista e multicultural no Pazo de Bendaña, na Praza do Toural, cun horario específico polo que pecha luns, domingos, festivos e o 31 de decembro.
Outros espazos da cidade súmanse á programación, como o Café Casino, onde ata o 6 de xaneiro se expón un belén realizado por Javier Varela con réplicas de edificios composteláns e unha mostra de pezas antigas do Neno Xesús; a exposición de beléns do mundo organizada por Manos Unidas na rúa de Alfredo Brañas, aberta ata o 31 de decembro; o Belén do Pazo de Raxoi, promovido pola Xunta de Galicia, que pode visitarse ata o 7 de xaneiro na Praza do Obradoiro; e o Belén da Hospedería de San Martiño Pinario, aberto ata o 5 de xaneiro segundo o horario da tenda da Hospedería.
Con esta ampla oferta, Santiago de Compostela consolídase durante o Nadal como un referente na tradición belenista, ofrecendo ao público múltiples opcións para coñecer diferentes estilos, formatos e procedencias nun percorrido pola cidade.