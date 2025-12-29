Mi cuenta

Diario de Ferrol

Santiago de Compostela

Santiago celebrará el Año Nuevo al estilo vienés con un concierto único en Galicia

El Auditorio de Galicia acogerá el próximo 8 de enero una velada inspirada en la legendaria cita del Musikverein, con valses y polcas de la dinastía Strauss

Eladio Lois
Eladio Lois
29/12/2025 13:54
El Philharmonic Ensemble, integrado por miembros de la Filarmónica de Viena, en una actuación reciente
El Philharmonic Ensemble, integrado por miembros de la Filarmónica de Viena, en una actuación reciente
Cedida
Santiago de Compostela recibirá el nuevo año al más puro estilo vienés con la llegada del Concierto de Año Nuevo de Viena, una de las propuestas musicales más esperadas del inicio de 2026. La cita tendrá lugar el 8 de enero, a las 20.00 horas, en el Auditorio de Galicia, y estará protagonizada por el Philharmonic Ensemble, formado exclusivamente por miembros de la Orquesta Filarmónica de Viena.

El concierto llegará a la capital gallega apenas unos días después de la célebre gala retransmitida desde el Musikverein de Viena a más de noventa países, permitiendo al público compostelano disfrutar en directo de los mismos músicos que dan vida al legendario evento vienés. Sin duda, una cita obligatoria para los amantes de la música.

El espíritu del Año Nuevo vienés en Santiago

El programa, concebido siguiendo el espíritu festivo y elegante del Concierto de Año Nuevo de Viena, reunirá valses, polcas y marchas emblemáticas de la dinastía Strauss, auténticos símbolos de optimismo, tradición y refinamiento musical. Desde piezas tan reconocibles como Voces de primavera o Bajo truenos y relámpagos hasta los inevitables bises finales, el repertorio culminará con El bello Danubio azul y la popular Marcha Radetzky, dos joyas inseparables de esta cita musical.

La velada se dividirá en dos partes y recorrerá algunas de las composiciones más celebradas de Johann Strauss padre e hijo, junto a obras de otros autores vinculados al estilo vienés como Lehár o Hellmesberger, en un viaje sonoro pensado para todos los públicos.

Músicos de la Filarmónica de Viena sobre el escenario

El Philharmonic Ensemble está integrado por destacados intérpretes de la Orquesta Filarmónica de Viena, reconocidos internacionalmente por su sonido cálido, precisión técnica y dominio del repertorio de Strauss. Violines, cuerdas graves, maderas, metales y percusión darán forma a una interpretación que busca trasladar a Santiago la esencia del concierto más famoso del calendario clásico europeo.

La formación cuenta con músicos como Shkëlzen Doli y Holger Groh al violín, Elmar Landerer a la viola o Walter Auer a la flauta, entre otros solistas de primer nivel que garantizan una ejecución fiel al estilo vienés.

Entradas ya a la venta

Las entradas ya están a la venta para esta cita única con la tradición musical vienesa en Santiago de Compostela y pueden adquirirse en este enlace. Desde la organización advierten de que se trata de un espectáculo con aforo limitado y alta demanda, por lo que se recomienda reservar las localidades con antelación para no quedarse sin ellas. Una oportunidad excepcional de comenzar 2026 con uno de los conciertos más reconocibles y celebrados del panorama clásico internacional.

