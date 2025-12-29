La Xunta urge a Vigo a señalizar el Camino tras recibir casi 90.000 peregrinos que acabaron llegando a Santiago

Imagen de Ortiz y Merelles, entre otros, esta mañana en Vigo EP

La Xunta de Galicia ha vuelto a reclamar al Concello de Vigo que permita la señalización del Camino de Santiago a su paso por la ciudad, tras un año en el que el Camino Portugués por la Costa registró un fuerte crecimiento y acogió a cerca de 90.000 peregrinos, muchos de los cuales finalizaron su recorrido en Santiago de Compostela.

La petición fue reiterada este lunes por la delegada territorial de la Xunta de Galicia en Vigo, Ana Ortiz, y por el director de la Axencia de Turismo de Galicia**, Xosé Manuel Merelles, durante una convocatoria de prensa en la que se presentaron los datos del ejercicio 2025.

Una ruta en crecimiento… sin señalización urbana

Según los datos facilitados, el Camino Portugués por la Costa —que atraviesa Vigo antes de dirigirse hacia Compostela— creció un 20% respecto al año anterior, consolidándose como una de las rutas con mayor tirón del mapa jacobeo. Ortiz subrayó que la ciudad olívica es la “única de Europa por la que pasa el Camino de Santiago que no está señalizada”, una situación que, a su juicio, resulta difícil de justificar ante el volumen de peregrinos.

“Dada la riqueza que supone para la ciudad estos datos, pedimos una vez más que se señalice el Camino de Santiago”, insistió la delegada autonómica, que lamentó que muchos visitantes “se pierdan” en su paso por Vigo por la ausencia de mojones identificativos.

Un perfil de peregrino que pernocta más tiempo

Ortiz detalló además el perfil internacional de buena parte de los caminantes que recorren esta ruta, destacando que unas 11.000 personas procedían de Estados Unidos y cerca de 9.500 de Alemania. Según explicó, se trata de un peregrino con un comportamiento turístico distinto, ya que suele permanecer más de un día en la ciudad, lo que incrementa el impacto económico local antes de continuar el camino hacia Santiago.

En la misma línea, Merelles calificó de “sorprendente” que una ciudad “totalmente xacobea” como Vigo no cuente con señalización oficial del Camino, pese a ser un punto clave de paso en una de las rutas con mayor crecimiento hacia la capital gallega.

Limitaciones y datos récord del año jacobeo

El director de Turismo de Galicia recordó que la Xunta, en colaboración con comerciantes, intenta marcar la ruta de forma indirecta, aunque carece de autorización municipal para instalar mojones en la vía pública. Como alternativa, existe una aplicación móvil para ayudar a los peregrinos a orientarse durante su recorrido urbano.

Merelles aprovechó para hacer balance del año, que calificó como “el mejor” en número de peregrinos, con cerca de 530.000 personas que recogieron la Compostela en Santiago y un crecimiento medio del 7% en todas las rutas. En este contexto, destacó que el Camino Portugués y el Portugués por la Costa han sido los que han dado mayor empuje a estas cifras.

Además, los datos de monitorización de la Xunta estiman que cerca de 700.000 personas realizaron el Camino en 2025, ya que no todos los caminantes solicitan la Compostela al llegar a Santiago de Compostela, destino final del itinerario jacobeo.