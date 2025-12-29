La Catedral de Santiago clausura el Año Jubilar con una solemne acción de gracias

Acto de clausura diocesana del Año Jubilar Catedral de Santiago

La Catedral de Santiago de Compostela acogió este domingo, 28 de diciembre, la clausura diocesana del Año Jubilar “Peregrinos de Esperanza”, una de las citas eclesiales más relevantes del calendario para la Iglesia compostelana. La solemne eucaristía, celebrada a las 17.00 horas, estuvo presidida por el arzobispo de Santiago, Francisco José Prieto Fernández, y reunió a clero y numerosos fieles en una celebración marcada por la acción de gracias y la mirada al futuro.

Con este acto se puso fin, en el ámbito diocesano, a un año vivido como tiempo de gracia, reconciliación y esperanza, en el que parroquias, arciprestazgos y comunidades participaron activamente en celebraciones jubilares que reforzaron la vivencia comunitaria de la fe y el compromiso cristiano.

Un Jubileo vivido en comunión con la Iglesia universal

El Año Jubilar romano, convocado cada 25 años, fue impulsado por el papa Francisco con el deseo de que se extendiese a las Iglesias particulares de todo el mundo. En este marco, la Catedral de Santiago fue uno de los templos designados para la obtención de la indulgencia plenaria, junto a otros santuarios de la diócesis. Siguiendo las indicaciones pontificias, la clausura diocesana se celebró coincidiendo con la festividad de la Sagrada Familia.

La celebración contó con la presencia del vicario general y el vicario de pastoral, el deán y miembros del Cabildo Catedralicio, así como vicarios, arciprestes, sacerdotes, personas consagradas y laicos, en una liturgia concebida como gran acción de gracias por los frutos espirituales del Jubileo.

La esperanza cristiana, con fundamento en Cristo

En su homilía, monseñor Prieto Fernández subrayó el sentido profundo del Jubileo como camino de perdón y reconciliación, recordando que el lema “Peregrinos de esperanza” ha guiado el caminar de la diócesis en comunión con la Iglesia universal. Desde Santiago, meta histórica de peregrinos de todo el mundo, invitó a los fieles a preguntarse cómo viven hoy esa esperanza en un contexto social marcado por la incertidumbre y la inseguridad.

Catedral de Santiago

Frente al riesgo del desaliento o de una esperanza superficial, el arzobispo señaló con claridad su fundamento último al afirmar que “es Cristo, Cristo Señor, Cristo Salvador”.

La familia como hogar de fe y transmisión de esperanza

Coincidiendo con la celebración de la Sagrada Familia, el prelado reflexionó sobre el papel central de la familia como hogar, espacio de acogida, amor y transmisión de la fe en la vida cotidiana. Animó a que la esperanza jubilar arraigue especialmente en las familias, llamadas a ser lugares donde se aprende a amar, confiar y sostenerse mutuamente incluso en la fragilidad.

El arzobispo tuvo también palabras de cercanía hacia las familias que atraviesan situaciones difíciles, recordando a quienes se ven obligados a abandonar su tierra por la guerra, la pobreza o la persecución, así como a quienes sufren precariedad laboral o falta de vivienda. En este contexto, llamó a reforzar los vínculos de solidaridad, misericordia y responsabilidad social.

La mirada puesta en el Año Santo Jacobeo 2027

Lejos de cerrar un camino, la clausura del Año Jubilar romano se vive en la diócesis compostelana como un punto de partida. La Iglesia de Santiago agradece los frutos espirituales cosechados y se prepara ya para el Año Santo Jacobeo 2027, que volverá a situar a la ciudad del Apóstol como centro de peregrinación y encuentro para fieles de todo el mundo.

Catedral de Santiago

Según la información trasladada, la clausura definitiva del Año Jubilar a nivel universal tendrá lugar el próximo 6 de enero, solemnidad de la Epifanía del Señor, cuando el papa León XIV presida en Roma el cierre solemne de la Puerta Santa de la Basílica de San Pedro, poniendo fin oficialmente a este tiempo jubilar mientras la Iglesia continúa su camino con la esperanza como motor y horizonte.