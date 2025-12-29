El pleno de Santiago desbloquea pagos a pequeños proveedores, pero vuelve a rechazar las facturas de Viaqua

El pleno volvió a rechazar las facturas presentadas por Viaqua, que ascienden a cerca de 992.400 euros Cedida

El pleno extraordinario del Concello de Santiago aprobó este lunes el pago de parte de las facturas pendientes, en concreto las correspondientes a pequeños proveedores, por un importe superior a los 366.500 euros, pero volvió a rechazar las facturas presentadas por Viaqua, que ascienden a cerca de 992.400 euros.

La sesión, convocada el pasado viernes, fue el cuarto pleno en el que se abordaba este asunto. En esta ocasión, las facturas pudieron votarse por separado, lo que permitió desbloquear parcialmente la situación tras varios intentos fallidos.

Rechazo a Viaqua pese al apoyo del gobierno

Tras algo más de media hora de debate, los grupos del BNG, Compostela Aberta y PSOE votaron a favor del pago de las facturas pendientes a Viaqua. Sin embargo, los concejales no adscritos se abstuvieron y el Partido Popular votó en contra, lo que provocó que este punto no saliese adelante.

De este modo, el pleno volvió a tumbar el abono de las facturas correspondientes a la concesionaria del servicio municipal de aguas, una cuestión que ya había generado división en anteriores sesiones.

Luz verde a los pequeños proveedores

Distinto fue el resultado en la votación relativa a las facturas de pequeños proveedores, que sí recibió el respaldo del BNG, Compostela Aberta y el PSOE. En este caso, tanto los no adscritos como el PP optaron por la abstención, permitiendo que el pago de estas obligaciones económicas quedase aprobado.