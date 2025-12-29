Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Santiago de Compostela

El CHUS, un año más entre los mejores hospitales de la Comunidad

El Hospital Clínico Universitario de Santiago se mantiene segundo en un ranking elaborado a partir de la opinión de 2.300 profesionales sanitarios

Eladio Lois
Eladio Lois
29/12/2025 12:23
620_dans_relojeros_redideal_251215_cristina
0620_liceo_redideal_251121_tamara
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_fundacion_vs_251121_tamara
0620_matraz_redideal_251121_carlos
0620_obradoiro_redideal_251121_tamara
0620_resonac_redideal_251125_tamara
0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_bonilla_redideal_251121_veronica

El Hospital Clínico Universitario de Santiago de Compostela vuelve a situarse entre los centros de referencia del sistema sanitario gallego. Según el Índice de Excelencia Hospitalaria (IEH), elaborado anualmente por el Instituto Coordenadas de Gobernanza y Economía Aplicada, el complejo compostelano mantiene la segunda posición en Galicia, solo por detrás del hospital universitario de A Coruña y por delante del de Vigo, que este año protagoniza una notable subida en la clasificación.

El ranking, que analiza de forma conjunta hospitales públicos y privados, refuerza así el papel de Santiago como uno de los principales polos sanitarios de la comunidad, tanto por su nivel asistencial como por su peso universitario y su vinculación con la investigación y la docencia médica. 

Santiago, referencia sanitaria estable

El informe sitúa de nuevo en lo más alto de la clasificación gallega al Complejo Hospitalario Universitario de A Coruña, mientras que el Complejo Hospitalario Universitario de Vigo asciende dos posiciones y se coloca en tercer lugar. Este avance provoca que el Hospital Universitario Lucus Augusti descienda hasta la quinta plaza, mientras que el Hospital Quirónsalud A Coruña repite en cuarta posición.

En este contexto, el Hospital Clínico Universitario de Santiago destaca por su regularidad en los resultados, consolidando su presencia entre los centros mejor valorados de Galicia en una clasificación que tiene en cuenta tanto criterios asistenciales como organizativos y científicos.

Un índice basado en la opinión profesional

El Índice de Excelencia Hospitalaria se elabora a partir de encuestas realizadas a 2.300 profesionales de la salud de toda España, lo que permite obtener una visión global del sistema hospitalario desde dentro del propio sector. Entre los factores analizados figuran la cualificación del personal, las inversiones en infraestructuras y tecnología médica, el nivel científico y la atención al paciente.

A escala estatal, el informe vuelve a situar a la Fundación Jiménez Díaz como el mejor hospital de España, posición que mantiene en esta décima edición del índice.

0620_mayores_redideal_251121_tamara
0620_opticalia_redideal_251121_veronica
0620_sergio_ruiz_redideal_251212_carlos
0620_talleres_hercules_redideal_251121_veronica
0620_tinytown_redideal_251121_veronica
0620_bico_redideal_251125_tamara
0620_buceo_galicia_redideal_251121_cristina
0620_casa_marabina_redideal_251121_carlos
0620_danza_10_redideal_251121_tamara
0620_hitos_redideal_251121_tamara
0620_mampaplus_redideal_251121_cristina

Te puede interesar

El titular de UCIN Galicia, José Luis Calo, en la avenida Rosalía de Castro de O Milladoiro

UCIN denuncia incumplimientos legales y graves defectos en la obra de la avenida Rosalía de Castro, en O Milladoiro
Martín Campos
Ginko Biloba, los ganadores de la última edición, en una foto de archivo

Últimas semanas para participar en el certamen de grupos musicales de la USC
Eladio González Lois
El pleno volvió a rechazar las facturas presentadas por Viaqua, que ascienden a cerca de 992.400 euros

El pleno de Santiago desbloquea pagos a pequeños proveedores, pero vuelve a rechazar las facturas de Viaqua
Redacción
El Philharmonic Ensemble, integrado por miembros de la Filarmónica de Viena, en una actuación reciente

Santiago celebrará el Año Nuevo al estilo vienés con un concierto único en Galicia
Eladio González Lois