El CHUS, un año más entre los mejores hospitales de la Comunidad

El Hospital Clínico Universitario de Santiago de Compostela vuelve a situarse entre los centros de referencia del sistema sanitario gallego. Según el Índice de Excelencia Hospitalaria (IEH), elaborado anualmente por el Instituto Coordenadas de Gobernanza y Economía Aplicada, el complejo compostelano mantiene la segunda posición en Galicia, solo por detrás del hospital universitario de A Coruña y por delante del de Vigo, que este año protagoniza una notable subida en la clasificación.

El ranking, que analiza de forma conjunta hospitales públicos y privados, refuerza así el papel de Santiago como uno de los principales polos sanitarios de la comunidad, tanto por su nivel asistencial como por su peso universitario y su vinculación con la investigación y la docencia médica.

Santiago, referencia sanitaria estable

El informe sitúa de nuevo en lo más alto de la clasificación gallega al Complejo Hospitalario Universitario de A Coruña, mientras que el Complejo Hospitalario Universitario de Vigo asciende dos posiciones y se coloca en tercer lugar. Este avance provoca que el Hospital Universitario Lucus Augusti descienda hasta la quinta plaza, mientras que el Hospital Quirónsalud A Coruña repite en cuarta posición.

En este contexto, el Hospital Clínico Universitario de Santiago destaca por su regularidad en los resultados, consolidando su presencia entre los centros mejor valorados de Galicia en una clasificación que tiene en cuenta tanto criterios asistenciales como organizativos y científicos.

Un índice basado en la opinión profesional

El Índice de Excelencia Hospitalaria se elabora a partir de encuestas realizadas a 2.300 profesionales de la salud de toda España, lo que permite obtener una visión global del sistema hospitalario desde dentro del propio sector. Entre los factores analizados figuran la cualificación del personal, las inversiones en infraestructuras y tecnología médica, el nivel científico y la atención al paciente.

A escala estatal, el informe vuelve a situar a la Fundación Jiménez Díaz como el mejor hospital de España, posición que mantiene en esta décima edición del índice.