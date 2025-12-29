Mi cuenta

Diario de Ferrol

Santiago de Compostela

Dodro reduce por cuarto año consecutivo los residuos enviados a Sogama y ampliará la red de composteiros domésticos

Dodro refuerza la recogida selectiva y amplía la red de compostaje doméstico

Redacción
29/12/2025 20:00
Concello de Dodro
Concello de Dodro
Cedida
El Concello de Dodro cerrará 2025 con una nueva reducción del volumen de residuos enviados a Sogama, consolidando una tendencia a la baja que se mantiene desde hace varios ejercicios. Así lo reflejan los datos municipales correspondientes al balance anual, que apuntan a una mejora sostenida en la gestión de los residuos urbanos.

Con el objetivo de intensificar esta dinámica y ampliar el alcance del compostaje en los hogares, el Concello solicitará una subvención a la Consellería de Medio Ambiente y Cambio Climático para la adquisición de 220 nuevos composteros. La iniciativa permitirá que más familias se sumen a este sistema de gestión de la fracción orgánica, reduciendo así el volumen de residuos destinados a tratamiento externo.

El proyecto se desarrollará en colaboración con una empresa especializada, encargada tanto de la formación inicial como del seguimiento de las personas participantes, con el fin de garantizar un uso correcto y eficaz de los composteros y maximizar su impacto ambiental. 

Una estrategia sostenida en el tiempo

El gobierno municipal subraya que esta línea de trabajo forma parte de un compromiso continuado con una gestión responsable de los residuos urbanos, basada en la reducción, reutilización y reciclaje como ejes para avanzar hacia un modelo más sostenible.

Entre las actuaciones impulsadas en los últimos años destaca la habilitación de un terreno municipal para el depósito de ramas y restos de poda, que posteriormente son triturados, lo que permite una gestión más eficiente de los residuos vegetales. A ello se suma la puesta en marcha de un punto limpio móvil que recorre las distintas parroquias, acercando los servicios de reciclaje a la vecindad y facilitando la correcta separación de residuos.

