Santiago de Compostela

A tecnoloxía está a transformar a experiencia da peregrinación no Camiño de Santiago

Un estudo da USC introduce o concepto de “liminalidade conectada” para explicar a convivencia entre vivencia presencial e mediación dixital no Camiño

Redacción
29/12/2025 13:03
peregrinos
Diego Allen-Perkins, profesor da Facultade de Filosofía da USC, é o autor da investigación sobre a autenticidade dixital no Camiño de Santiago
Santi Alvite
A expansión das tecnoloxías móbiles, as redes sociais e as plataformas de planificación están a transformar a experiencia da peregrinación no Camiño de Santiago. Se tradicionalmente estaba asociado coa desconexión, o esforzo físico e a busca espiritual ou existencial, o Camiño estase convertendo nun espazo intensamente mediado, no que os peregrinos e peregrinas negocian continuamente a súa relación coa tecnoloxía.

Esta nova realidade constatouna Diego Allen-Perkins, profesor axudante doutor da Facultade de Filosofía da USC, nun traballo financiado no marco da oitava convocatoria das axudas á investigación da Cátedra Institucional do Camiño de Santiago e das Peregrinacións da Universidade compostelá, froito dun convenio coa Axencia de Turismo de Galicia e a Catedral de Santiago.

investigación "Entre sendas e algoritmos: autenticidade dixital e peregrinacións no Camiño 2.0" aborda esta transformación coa análise da maneira en que se constrúe a autenticidade nun contexto onde a experiencia presencial e a mediación dixital se superpoñen e coexisten. Mediante unha combinación de etnografía dixital, entrevistas, análise e observación en Santiago de Compostela, o autor identificou patróns de uso tecnolóxico, debates sobre a autenticidade, mecanismos para regular a conexión e formas de narrar a experiencia da peregrinación en espazos dixitais.

Para Allen-Perkins, os resultados “permiten formular o concepto de 'liminalidade conectada', que describe esta modalidade híbrida de experiencia: un tránsito no que os límites entre a presenza física, a introspección, a sociabilidade e a conexión tecnolóxica se reconfiguran continuamente”.

A esta investigación engádeselle o documento "A autenticidade dixital no Camiño. Guía didáctica para peregrinos e peregrinas", un material de transferencia que a Cátedra distribuíu entre todas as asociacións xacobeas do Camiño de Santiago. A guía componse de fragmentos de conversas, notas de campo e escenas analíticas “que reconstrúen un fenómeno emerxente, o do Camiño dixital, onde as pantallas e os sendeiros se entrelazan”, explica o investigador.

